Новая утечка радиоактивной воды в океан произошла на АЭС "Фукусима"

Утечка радиоактивной жидкости в океан произошла во вторник на аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Как сообщила компания – оператор станции Tokyo Electric Power, она была вызвана остановкой восьми насосов системы откачки дождевой воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
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Причина инцидента пока неизвестна. Об объеме вытекшей воды также не сообщается.
Сообщается, что в феврале на станции произошло несколько утечек жидкости с высоким содержанием радиоактивных веществ. После чего комиссия по контролю за ядерной энергетикой провела полную проверку территории АЭС на предмет соблюдения мер безопасности.
На прошлой неделе в Японию прибыла группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения очередной инспекции на "Фукусиме-1".
Проблема утечек радиоактивной воды является одной из основных на АЭС "Фукусима-1". В настоящее время на станции в процессе охлаждения реакторов объемы содержащей радиоактивные частицы жидкости ежедневно увеличиваются примерно на 350 тонн. Общий объем хранящейся в специальных наземных контейнерах и ожидающей очистки радиоактивной воды составляет около 240 тыс. тонн.