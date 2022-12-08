Новая веха в истории Жезказгана

Степные просторы вокруг столицы медной руды необъятны, и, кажется, им нет конца и края. До Караганды – 500 км, до Кызылорды – более 400. Многие мои знакомые, которые привозили сюда иностранцев на автомашине, говорили, что путь к нам обескураживает гостей из-за рубежа, особенно европейцев. Они не понимают, как в современном мире может быть столько необжитого пространства, кого-то это даже пугает.

Но для нас, местных жителей, степь прекрасна, особенно в апреле-мае, когда начинают цвести тюльпаны, когда горькая полынь благоухает так сильно, что ее ­аромат можно почувствовать даже на пыльных улицах города.

Жезказган по виду незамысловат, как и природа вокруг. Здесь нет архитектурных изысков – бетон, многоэтажки... Но каждый его уголок может многое поведать о важных вехах в истории города.

Название Жезқазған переводят как «там, где копают медь». Неудивительно, что сейчас его называют городом металлургов. А ведь еще четыре тысячи лет назад, в эпоху бронзы, в регионе, богатом залежами медной руды, зародилось производство. Остатки древних комплексов археологи находят и сегодня.

Масштабы деятельности древних металлургов поражают. Представьте, в 2013 году во время раскопок казахстанские археологи вместе с археометаллургом из России Игорем Русановым сумели воссоздать ямы-печи трех видов. Они разожгли в них огонь на кизяке и сушняке, разогрели до уровня современных печей и сделали выплавку меди. А ведь металлургические печи разогреваются до 2 тыс. градусов!

Широкие степи Центрального Казахстана исследовали путешественники. Здесь перед революцией обосновались англичане, которые фактически наладили добычу и переработку медной руды и даже начали строить железную дорогу. Но настоящее развитие регион получил при советской власти. Каж­дая сопка, каждый камушек, каждое устье реки были исследованы выдающимися учеными – геологом Канышем Сатпаевым и археологом Алькеем Маргуланом.

Каныша Сатпаева жезказганцы и сатпаевцы чтут как отца-основателя горняцкого и металлургического городов. Его именем названы улицы, в центре промышленных городов, на самом почетном мес­те – памятники академику. А горнорудные градообразующие предприя­тия – медьзавод и обогатительная фабрика, построенные 50 лет назад, сами являются символами масштабного строительства индустриального регио­на. Конечный продукт тяжелой работы горняков, обогатителей и металлургов – лучшая в мире катодная медь, признанная эталоном качества.

Первая плавка меди была сделана в 1928 году на Карсакпайском медьзаводе. А в 1939-м рядом с джезказганским месторождением меди, на месте аула, начали возводить рабочий поселок, который поз­же получил название Большой Джезказган.

Днем рождения Жезказгана принято считать 20 декабря 1954 года, когда он получил статус города. Сюда для строительства металлургического, обогатительного комплексов, жилых домов начали съезжаться комсомольцы-энтузиас­ты, инженеры, однако немалую лепту в развитие ре­гиона внесли и узники Степлага. Они участвовали во всех проектах, в том числе на строительстве Кенгирского водохранилища и дорог.

Печальная память – часть исторического наследия Жезказгана. Историк, профессор ЖезУ Турганбек Алланиязов в одной из своих книг отмечает, что тема репрессий в первой половине 1990-х годов разрабатывалась в основном журналистами, а не учеными. В частности, он упоминает собкора «Казахстанской правды» по Джезказганской области Владислава Николаева. Имея доступ в закрытый архив УВД, журналист писал сенсационные для того времени материалы о Степлаге, восстании в Кенгире.

Недалеко от медьзавода и остатков лагерного отделения, на одинокой сопке, установлены кресты и мо­нументы – дань памяти погибшим политзаключенным. Свои небольшие обелиски здесь установили посольства России, Украины, Венгрии, Литвы, Израиля и других стран. О Кенгирском восстании заключенных писал Александр Солженицын в своем художественном исследовании «Архипелаг ГУЛАГ». Он вел переписку с бывшими заключенными, которые рассказывали о жестоких зимах, ветрах, изнуряющей летней жаре, тяжелой работе, нехватке питьевой воды.

Спустя десятилетия в Жезказган приехал сын писателя Ермолай. Вместе с Турганбеком Алланиязовым они побывали на развалинах лагерного комплекса: три здания лагерного отделения, бараки, медпункт, столовая. На уцелевшей стене столовой был обнаружен живописный рисунок – индустриальный пейзаж. Автор, конечно, неизвестен, но нет сомнений, что это рисовал один из заключенных.

В 2019 году в Жезказган из Моск­вы вместе с реставраторами приехал исполнительный директор Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий Артем Готлиб. Специалисты изучили настенную живопись и даже просили разрешения увезти разрушающую­ся стену целиком в Москву, чтобы восстановить ее и сохранить в музее. Вот настолько уникальным оказался артефакт. Но все же это наше наследие, и сейчас в Жезказгане планируют открыть свой музей, посвященный ГУЛАГу. Добавлю, что о том времени напоминают и дома в исторической части города. Они построены заключенными в начале 50-х годов, в них до сих пор живут люди.

Далеко не все знают и о космической истории Жезказгана.

На самом деле не только мес­то посадки космонавтов – в 147 км от города – говорит о связи Жезказгана с космосом. С начала 70-х годов, более 15 лет, руководство города, сотрудники горно-металлургического комбината, джезказганцы оказывали всевозможное содействие поисково-спасательным группам. Часто выделяли транспорт для поисковых работ в степи. Ну а исследователи космоса не сразу улетали в Звездный городок и с большим удовольствием встречались с рабочими коллективами, школьниками.

Эти связи еще не оборваны, многие старожилы помнят те встречи, а краеведы мечтают возродить утерянный Музей космонавтики. Тот музей-самолет можно увидеть лишь на старых фотографиях, когда-то в нем хранились бесценные раритеты. К сожалению, музей сгорел в 90-х годах.

И все же в городе сохранились 59 памятных знаков косми­ческой истории. Они есть в названиях улиц, панно, монументальных памятниках и даже дорожных знаках. Самый впечатляющий – портрет во всю стену улыбающегося Юрия Гагарина, первого космонавта, этакий советский мурал. А напротив «гагаринского» дома был разбит бульвар Космонавтов – сегодня бульвар Ғарышкерлер.

Космонавты после удачного приземления высаживали здесь сосны. Идея возникла после трагической гибели экипажа «Союз-11». Возле каждого нового деревца устанавливали именную табличку с датой посадки. Первыми стали космонавты «Союз-12» Василий Лазарев и Олег Макаров. Увы, не все сосны уцелели, некоторые таблички разбиты. Но часть из них сохранилась. В 2010 году свои саженцы сосны здесь высадили космонавт Геннадий Падалка и астронавт Пегги Уитсон.

С 70–80-х годов сохранился памятник покорителям космоса и стела «Космос», которую в народе называют «колючкой». Сегодня это визитная карточка Жезказгана.

И еще один интересный факт: 56 космонавтам присвоено звание «Почетный гражданин Джезказгана». Начало этой традиции положено в 1973 году, с образованием Джезказганской области.

С другой стороны бульвара Ғарышкерлер установлен памятник Кетбуге. По сути, это единственный монумент, посвященный истории средневековья. Он был не только великим полководцем, но и жырау, который сообщил Чингисхану черную весть о гибели любимого сына Джучи. Другие отсылки к древней истории – копии балбалов, небольшие скульптуры животных – встречаются на протяжении всего проспекта Алашахана.

Сегодня для гостей области Улытау центром притяжения выступает историко-архитектурный комплекс «Жоши-хан», выстроенный рядом с мавзолеем сына Потрясателя Вселенной. Несмотря на то что памятник Джучи расположен далеко в степи, он всегда притягивал к себе паломников, туристов, тех, кто интересуется историей края.

Комплекс открыли в прошлом году, а этим летом, когда улытаусцы праздновали образование области, Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел здесь первый в истории Казахстана курултай. В ноябре в Жезказган на конференцию, посвященную улусу Джучи, съехались ученые из разных стран мира.

В 2022 году Жезказгану вернули статус областного центра. Есть надеж­да, что город прирастет территорией и... молодежью. В 1954 году численность населения города вмес­те с поселком Рудник составляла 30 тыс. человек. Сегодня в Жезказгане проживает 90 тыс. А ведь в бытность его областным цент­ром Джезказганской области здесь проживало до 140 тыс. горожан.

Для многих возвращение облас­ти означает «рождение», а вернее «возрождение» города, начинается новая веха в истории Жезказгана. Не секрет, что горожане ждут немыслимо прекрасных изменений. Мечтают, как в городе будут отремонтированы все дороги, что старую коммунальную инфраструктуру заменят на новую. Люди хотят больше зелени, цветов и фонтанов, новых красивых домов и, конечно же, памятников, чтобы история нашего города сохранилась для будущих поколений.