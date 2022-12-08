Новая веха в истории Жезказгана Статьи 8 декабря 2022 г. 0:55 Юлия Пулина Посреди степи стоит город – он славен червонной медью, имеет богатую историю, известен космической сопричастностью. Степные просторы вокруг столицы медной руды необъятны, и, кажется, им нет конца и края. До Караганды – 500 км, до Кызылорды – более 400. Многие мои знакомые, которые привозили сюда иностранцев на автомашине, говорили, что путь к нам обескураживает гостей из-за рубежа, особенно европейцев. Они не понимают, как в современном мире может быть столько необжитого пространства, кого-то это даже пугает. Но для нас, местных жителей, степь прекрасна, особенно в апреле-мае, когда начинают цвести тюльпаны, когда горькая полынь благоухает так сильно, что ее аромат можно почувствовать даже на пыльных улицах города. Жезказган по виду незамысловат, как и природа вокруг. Здесь нет архитектурных изысков – бетон, многоэтажки... Но каждый его уголок может многое поведать о важных вехах в истории города. Название Жезқазған переводят как «там, где копают медь». Неудивительно, что сейчас его называют городом металлургов. А ведь еще четыре тысячи лет назад, в эпоху бронзы, в регионе, богатом залежами медной руды, зародилось производство. Остатки древних комплексов археологи находят и сегодня. Масштабы деятельности древних металлургов поражают. Представьте, в 2013 году во время раскопок казахстанские археологи вместе с археометаллургом из России Игорем Русановым сумели воссоздать ямы-печи трех видов. Они разожгли в них огонь на кизяке и сушняке, разогрели до уровня современных печей и сделали выплавку меди. А ведь металлургические печи разогреваются до 2 тыс. градусов! Широкие степи Центрального Казахстана исследовали путешественники. Здесь перед революцией обосновались англичане, которые фактически наладили добычу и переработку медной руды и даже начали строить железную дорогу. Но настоящее развитие регион получил при советской власти. Каждая сопка, каждый камушек, каждое устье реки были исследованы выдающимися учеными – геологом Канышем Сатпаевым и археологом Алькеем Маргуланом. Каныша Сатпаева жезказганцы и сатпаевцы чтут как отца-основателя горняцкого и металлургического городов. Его именем названы улицы, в центре промышленных городов, на самом почетном месте – памятники академику. А горнорудные градообразующие предприятия – медьзавод и обогатительная фабрика, построенные 50 лет назад, сами являются символами масштабного строительства индустриального региона. Конечный продукт тяжелой работы горняков, обогатителей и металлургов – лучшая в мире катодная медь, признанная эталоном качества. Первая плавка меди была сделана в 1928 году на Карсакпайском медьзаводе. А в 1939-м рядом с джезказганским месторождением меди, на месте аула, начали возводить рабочий поселок, который позже получил название Большой Джезказган. Днем рождения Жезказгана принято считать 20 декабря 1954 года, когда он получил статус города. Сюда для строительства металлургического, обогатительного комплексов, жилых домов начали съезжаться комсомольцы-энтузиасты, инженеры, однако немалую лепту в развитие региона внесли и узники Степлага. Они участвовали во всех проектах, в том числе на строительстве Кенгирского водохранилища и дорог. Печальная память – часть исторического наследия Жезказгана. Историк, профессор ЖезУ Турганбек Алланиязов в одной из своих книг отмечает, что тема репрессий в первой половине 1990-х годов разрабатывалась в основном журналистами, а не учеными. В частности, он упоминает собкора «Казахстанской правды» по Джезказганской области Владислава Николаева. Имея доступ в закрытый архив УВД, журналист писал сенсационные для того времени материалы о Степлаге, восстании в Кенгире. Недалеко от медьзавода и остатков лагерного отделения, на одинокой сопке, установлены кресты и монументы – дань памяти погибшим политзаключенным. Свои небольшие обелиски здесь установили посольства России, Украины, Венгрии, Литвы, Израиля и других стран. О Кенгирском восстании заключенных писал Александр Солженицын в своем художественном исследовании «Архипелаг ГУЛАГ». Он вел переписку с бывшими заключенными, которые рассказывали о жестоких зимах, ветрах, изнуряющей летней жаре, тяжелой работе, нехватке питьевой воды. Спустя десятилетия в Жезказган приехал сын писателя Ермолай. Вместе с Турганбеком Алланиязовым они побывали на развалинах лагерного комплекса: три здания лагерного отделения, бараки, медпункт, столовая. На уцелевшей стене столовой был обнаружен живописный рисунок – индустриальный пейзаж. Автор, конечно, неизвестен, но нет сомнений, что это рисовал один из заключенных. В 2019 году в Жезказган из Москвы вместе с реставраторами приехал исполнительный директор Фонда увековечения памяти жертв политических репрессий Артем Готлиб. Специалисты изучили настенную живопись и даже просили разрешения увезти разрушающуюся стену целиком в Москву, чтобы восстановить ее и сохранить в музее. Вот настолько уникальным оказался артефакт. Но все же это наше наследие, и сейчас в Жезказгане планируют открыть свой музей, посвященный ГУЛАГу. Добавлю, что о том времени напоминают и дома в исторической части города. Они построены заключенными в начале 50-х годов, в них до сих пор живут люди. Далеко не все знают и о космической истории Жезказгана. На самом деле не только место посадки космонавтов – в 147 км от города – говорит о связи Жезказгана с космосом. С начала 70-х годов, более 15 лет, руководство города, сотрудники горно-металлургического комбината, джезказганцы оказывали всевозможное содействие поисково-спасательным группам. Часто выделяли транспорт для поисковых работ в степи. Ну а исследователи космоса не сразу улетали в Звездный городок и с большим удовольствием встречались с рабочими коллективами, школьниками. Эти связи еще не оборваны, многие старожилы помнят те встречи, а краеведы мечтают возродить утерянный Музей космонавтики. Тот музей-самолет можно увидеть лишь на старых фотографиях, когда-то в нем хранились бесценные раритеты. К сожалению, музей сгорел в 90-х годах. И все же в городе сохранились 59 памятных знаков космической истории. Они есть в названиях улиц, панно, монументальных памятниках и даже дорожных знаках. Самый впечатляющий – портрет во всю стену улыбающегося Юрия Гагарина, первого космонавта, этакий советский мурал. А напротив «гагаринского» дома был разбит бульвар Космонавтов – сегодня бульвар Ғарышкерлер. Космонавты после удачного приземления высаживали здесь сосны. Идея возникла после трагической гибели экипажа «Союз-11». Возле каждого нового деревца устанавливали именную табличку с датой посадки. Первыми стали космонавты «Союз-12» Василий Лазарев и Олег Макаров. Увы, не все сосны уцелели, некоторые таблички разбиты. Но часть из них сохранилась. В 2010 году свои саженцы сосны здесь высадили космонавт Геннадий Падалка и астронавт Пегги Уитсон. С 70–80-х годов сохранился памятник покорителям космоса и стела «Космос», которую в народе называют «колючкой». Сегодня это визитная карточка Жезказгана. И еще один интересный факт: 56 космонавтам присвоено звание «Почетный гражданин Джезказгана». Начало этой традиции положено в 1973 году, с образованием Джезказганской области. С другой стороны бульвара Ғарышкерлер установлен памятник Кетбуге. По сути, это единственный монумент, посвященный истории средневековья. Он был не только великим полководцем, но и жырау, который сообщил Чингисхану черную весть о гибели любимого сына Джучи. Другие отсылки к древней истории – копии балбалов, небольшие скульптуры животных – встречаются на протяжении всего проспекта Алашахана. Сегодня для гостей области Улытау центром притяжения выступает историко-архитектурный комплекс «Жоши-хан», выстроенный рядом с мавзолеем сына Потрясателя Вселенной. Несмотря на то что памятник Джучи расположен далеко в степи, он всегда притягивал к себе паломников, туристов, тех, кто интересуется историей края. Комплекс открыли в прошлом году, а этим летом, когда улытаусцы праздновали образование области, Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел здесь первый в истории Казахстана курултай. В ноябре в Жезказган на конференцию, посвященную улусу Джучи, съехались ученые из разных стран мира. В 2022 году Жезказгану вернули статус областного центра. Есть надежда, что город прирастет территорией и... молодежью. В 1954 году численность населения города вместе с поселком Рудник составляла 30 тыс. человек. Сегодня в Жезказгане проживает 90 тыс. А ведь в бытность его областным центром Джезказганской области здесь проживало до 140 тыс. горожан. Для многих возвращение области означает «рождение», а вернее «возрождение» города, начинается новая веха в истории Жезказгана. Не секрет, что горожане ждут немыслимо прекрасных изменений. Мечтают, как в городе будут отремонтированы все дороги, что старую коммунальную инфраструктуру заменят на новую. Люди хотят больше зелени, цветов и фонтанов, новых красивых домов и, конечно же, памятников, чтобы история нашего города сохранилась для будущих поколений. Пред. След. Пред. След.