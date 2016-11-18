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Новая версия классики
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Впервые балет «Лебединое озеро» был поставлен в нашем театре еще в 1938 году одним из основоположников казахстанской балетной школы Александром Александровым. Новые редакции балета в разные годы представляли Юрий Ковалев, Татьяна Конюс, Владимир Бурцев. Постановка последнего, как и опера «Абай», стала визитной карточкой театра.

И вот спустя многие годы на сцене ГАТОБ им. Абая обновленная редакция «Лебединого озера» в постановке народной артистки РК Гульжан Туткибаевой. Новая версия в прочтении знаменитой балерины, известного российского художника-постановщика Вячеслава Окунева и музыкального редактора – заслуженного деятеля РК Аскара Бурибаева – попытка избавиться от накопившихся за десятилетия наслоений.

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Важна чистота образов и музыки, решили они, и из 4 томов авторской партитуры сократили многие фрагменты, а некоторые и вовсе убрали. Такова практика во всех театрах мира, и упрекать кого бы то ни было в небрежном обращении с исходным материа­лом здесь не приходится. В разных постановках «Лебединого озера» зачастую звучит разная музыка. Вот и в новой редакции балета, представленной на сцене ГАТОБ им. Абая, прозвучали различные вариации, специально подобранные под исполнителей главных партий.

Вячеслав Окунев никогда не понимал сути вечного театрального конфликта между традициями и новаторством. Каждый спектакль должен отвечать замыслу его постановщиков, считает он, и им при всем разнообразии внесенных в партитуру и хореографию изменений хотелось все-таки сохранить некую «антикварность» классического балета. И надо признать, это удалось в полной мере. Премьера обновленной версии «Лебединого озера» прошла с большим успехом. Новая постановка, к слову, замкнула величайшую триаду всемирно известных балетов Пет­ра Чайковского на сцене
ГАТОБ им. Абая – в 2014 году здесь прошла новая версия «Спящей красавицы» в постановке народной артистки СССР Габриэлы Комлевой, а годом позже Гульжан Туткибаева представила своего «Щелкунчика».

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– Мне довелось увидеть шесть разных постановок «Лебединого озера», одну из них – на сцене Большого театра, – говорит благодарная зрительница Эльжбета Рудковская. – И, несмотря на казалось бы известный сюжет, каждая из них вызывает в моей душе новые эмоции и чувства. Сегодня в канву спектакля вплетены порой неожиданные, но всегда очень интересные и изящные по исполнению музыкальные и хореографические вариации.

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В главных партиях Одетты-Одиллии и принца Зигфрида блистали Найля Кребаева и Фархад Буриев. Заслуженную порцию оваций зрительного зала вызывало каждое появление на сцене Шута в исполнении молодого, но очень перспективного танцовщика Кубаныча Шамакеева.

Хочется верить, что новую версию «Лебединого озера» в постановке Гульжан Туткибаевой ждет долгая творческая жизнь. Известно, что предыдущая постановка этого классического балета шла на сцене ГАТОБ им. Абая последние тридцать лет.

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