Новая ветростанция

Стоимость ее свыше 19 млрд тенге. Для небольшого региона это значимое событие. Работают 16 ветровых установок. Станцией уже произведено почти 24 тыс. кВт•ч электроэнергии.

Также действуют три гидроэлектростанции, продолжается возведение еще двух. Их планируют достроить уже в нынешнем году. Это Верхне-Басканские ГЭС-2 и ГЭС-3 общей мощностью 14,9 Мвт. Будет создано 24 рабочих места. В регионе объем собственного производства электроэнергии составляет 479,2 млн кВт•ч, включая долю ВИЭ – 340,6 млн кВт•ч.