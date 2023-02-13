Новая воинская часть МЧС появится в Казахстане

Правительство
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Местом дислокации ВЧ станет Актобе. Штат новой части – 880 человек. 

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на своей странице в Facebook сообщил, что в Казахстане появится новая воинская часть Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он отметил, что сегодня на первый план все чаще выходят вопросы безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные как с человеческим фактором, так и техногенного характера. Сейчас в Казахстане ведется активная работа по противодействию паводкам. Впереди летний сезон, соответственно, возрастает риск возникновения пожаров.

"Череда разрушительных землетрясений в Турции и Сирии унесла жизни десятков тысяч человек, многие пострадали и лишились крова. Случившееся отозвалось болью в сердце каждого казахстанца. Выражаю соболезнования семьям погибших, турецкому и сирийскому народам. Хочу выразить признательность нашим спасателям, которые работают в Турции в этих непростых условиях, помогая нашему братскому народу справиться с бедой", – говорится в сообщении премьера.

По его словам, все эти события заставляют всерьез задуматься об оснащении и увеличении сил оперативного реагирования на различного рода происшествия.

"В этой связи, Правительство РК приняло постановление "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан". Согласно документу, новая воинская часть МЧС создается в Казахстане. Местом его дислокации станет Актобе. Штат новой части – 880 человек. Всего по стране таких воинских частей МЧС три: в Восточно-Казахстанской области, Алматинской и Карагандинской. Западный регион не был охвачен масштабным спасательным формированием", – расказал Смаилов.

Кроме того, он подчеркнул, что увеличивается штатная численность служб МЧС: пожарные подразделения – на 380 человек, спасательные станции – на 220, Центр медицины катастроф – на 94, "Казселезащита" – на 39.

"В целом ряды МЧС пополнятся на 1 613 человек. Все эти меры повысят уровень оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, эффективность проведения аварийно-спасательных работ, пожарную безопасность страны, оказание экстренной медицинской помощи, а также полноценное функционирование воинских частей гражданской обороны и селезащитных сооружений. Правительство продолжит работу в этом направлении. Мы и дальше будем принимать меры по материально-техническому оснащению наших экстренных служб, улучшению оплаты труда спасателей. Ситуация в мире показывает, что безопасность людей – превыше всего", – заключил Алихан Смаилов. 

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