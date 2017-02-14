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Новая высота
Искендир Илеюсизов, председатель совета ветеранов СКО
История доказала мудрость Елбасы, в чем каждый из нас может убедиться, просто оглядевшись вокруг и объективно оценив масштаб сделанного. За 25 лет независимости имеющие перед собой ясную цель казахстанцы под его руководством создали крепкую экономику. Прочный мир и согласие доказывают гражданскую зрелость общества, в котором лозунг «Единый народ – единое будущее» не красивая фраза, а суть жизни. Молодое суверенное государство состоялось в экономическом отношении, что признано мировым сообществом. Программу вхождения в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мы выполнили намного раньше, чем предполагалось первоначальными планами. О грандиозных переменах можно судить, в частности, по примеру нашей Северо-Казахстанской области.

Если говорить о сельском хозяйстве, то в агропромышленном комплексе урожаи зерновых более чем в 5 миллионов тонн стали нормой, в животноводстве надои молока достигли показателей, о каких сельчане прежде и мечтать не могли. Семимильными шагами развивается промышленность – в этом секторе появился целый ряд производств, новых не только для региона, но и для всей республики.
Экспортируются продукты питания, которые еще совсем недавно были только привозными, на заводах налажен выпуск коммунальной техники, комбайнов, тракторов, способных выдержать конкуренцию с любыми зарубежными аналогами.

В соответствии с целевой программой имеющая выгодное географическое положение область станет крупным логистичес­ким центром. В регио­не создана прочная база для дальнейшего продвижения вперед.

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