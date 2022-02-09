Новая жизнь архитектурного наследия

В Мангистау на реставрацию четырех памятников истории и культуры местного значения потратят почти 163 миллиона тенге.В области подготовили научно-проектную документацию на реставрацию часовни в городе Форт-Шевченко, средневекового мавзолея Карауылкумбет периода Золотой Орды в Мангистауском районе, а также двух маяков в Тупкараганском районе. Ожидается, что работы стартуют в начале апреля.Некрополь Карауылкумбет, датируемый XVI–XVII веками, расположен в 19,5 км на юго-восток от села Онды. Погребальный комплекс находится на возвышенности, на его территории насчитывается до 25 захоронений, отмеченных мемориальными сооружениями в виде каменных оград, пирамид и парных необработанных стел, резных каменных кулпытасов и койтасов.Мавзолей Карауылкумбет – одна из главных достопримечательностей некрополя. Как сообщают в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике, это единичный, уникальный по форме и малоизученный объект. Он представляет собой руинированную однокамерную постройку, возведенную из каменных плит и блоков местной известковой породы без фундаментов на уплотненном грунте. В плане имеет прямоугольную форму, перекрывался каменной сводчатой конструкцией, которой снаружи была придана форма четырехгранного шатра. Главный фасад сооружения ориентирован на юго-запад.На фасадах мавзолея просматриваются прорезные граффити с изображением воинских принадлежностей, аксессуаров всадников, родовые тамги и сильно эродированные надписи, выполненные арабскими буквами. В интерьере имеются фрагменты ганчевой штукатурки. В 2015 году местный краевед обнаружил надпись на фасаде, которая в переводе с арабского гласит «Едиге был главным бием, богатырем».– Памятник изучен международной экспедицией в 2018 году. Именно тогда была проведена археологическая расчистка и принято решение о реставрации. Надпись плохо сохранилась. Ученые заинтересовались ею, поскольку здесь мог быть захоронен известный Едигей-батыр – основатель Ногайской орды. Но это не окончательная версия, – сообщила заведующая отделом учета и охраны памятников Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Нурсауле Дауымшарова.Сегодня состояние мавзолея оценивается как неудовлетворительное, возможны дальнейшие обрушения. Специалисты поясняют, что для сохранения памятника требуется восстановить целостность его конструкций и облика до доказуемого уровня. Для этого необходимо укрепить сохранившиеся части оригинала.– Проектная документация для проведения реставрационных работ разработана специалистами ТОО «СПРФ «Кумбез». Будет потрачено почти 23,3 миллиона тенге, исполнителями выступят специалисты ТОО «Мангистауреставрация». В 2021 году на объекте проведен ремонт ограждения, установлена охранная доска. Процесс восстановления самого объекта намечен на текущий год, – сообщила Нурсауле Дауымшарова.Что касается статуса некрополя Карауылкумбет, то после восстановления сотрудники заповедника намерены рекомендовать изменить его с «местного» на «республиканский».Армянская часовня появилась на полуострове Мангышлак в конце ХIХ века. Купцы из Астрахани возвели ее в 1882 году, и, пережив череду разных событий, она чудом сохранилась.То, что часовня устояла в советские годы, действительно подлинная удача, ведь, как рассказали историки, само Новопетровское укрепление, в окрестностях которого располагалась армянская слобода, было разрушено, а камни использованы для строек. Сегодня недействующая часовня является единственным армянским храмом в Казахстане. Ее можно увидеть, посетив город Форт-Шевченко, на улице Н. Онгарбайулы.– Это яркий образец стиля необарокко – направления в архитектуре конца XIX века. Занимательна история здания, связанная с развитием путей коммуникации в регионе, миграцией народов, а также культурным взаимообменом, – отмечает Нурсауле Дауымшарова.В плане часовни лежит квадрат, во внутренней части – восьмерик. Здание перекрыто купольным сводом со световым фонарем в виде бельведера. Четыре фасада идентичны, главный вход оформлен порталом, состоящим из двух квадратных полуколонн, двух круглых колонн, развитого антаблемента и сводчатого покрытия. Фасады декорированы резьбой по плитам ракушечника – очень распространенного в местности строительного материала. Хорошо сохранилось окружение памятника, его визуальное восприятие в окружающем градостроительном и природном ландшафте.– Здание находится в удовлетворительном техническом состоянии при высокой сохранности его архитектурного облика, а также всех атрибутов ценности как памятника архитектуры и градостроительства. При этом требуется его комплексная реставрация с проведением мероприятий по поддержанию состояния и восстановлению полноценного использования с учетом ценности как важного объекта туризма, – поясняет специалист.По имеющимся историко-архивным сведениям, а также результатам архитектурных и инженерных обследований известно, что часовня регулярно ремонтировалась, однако ее первоначальный облик был сохранен. В 2006 году произведен последний текущий ремонт здания.В 2013-м представители армянского этнокультурного объединения Мангистау «Ехпайрутюн» с разрешения сотрудников заповедника установили внутри часовни крест, подсвечники, гравюру с одной из библейских сцен, а также гравюру с молитвой на армянском языке.Новая концепция реставрации часовни включает ряд пунктов, и, как заверяют специалисты, облик объекта останется прежним. Чтобы сохранить исторический памятник, необходимо подвести дополнительные плиты под колонны в местах сильного вымывания грунта. Будет произведена подсыпка грунта вокруг здания, полная замена металлического кровельного покрытия, выравнивание, а в случае необходимости – замена креста на куполе, а также замена подкрестного шара.Специалисты заменят штукатурку на деградированных участках, перекрасят фасад, расчистят резные детали декора фасадов. Ожидается, что будет обновлено покрытие пола внутри объекта.Согласно утвержденной проектной документации, большая часть работ будет проведена в 2022 году. На реставрацию часовни выделено 39 млн 447 тыс. тенге, исполнителем выступит ТОО «Батыс Газсантех». В 2021 году на объекте уже прошло благоустройство территории с ремонтом и покраской металлического ограждения, изготовлена новая охранная доска, обустроена парковка.Не останутся в стороне еще два интересных архитектурных сооружения – маяки «Верхний Тюб-Караган» и «Нижний Тюб-Караган». Исторические памятники, по сей день выполняющие навигационные функции в Тупкараганском заливе, будут капитально отреставрированы – на каждый из объектов потратят по 50 млн тенге.Маяк «Верхний Тюб-Караган» расположен в прибрежной зоне в 10 км от города Форт-Шевченко, на берегу Тупкараганского залива, на самом краю полуострова. Был возведен в 1851 году силами Российской Королевской военной администрации для определения направления кораблей.Сам маяк состоит из 13 отдельных каменных блоков ракушечника, построен в форме шестигранного параллелепипеда высотой 15 м. Верхняя часть башни украшена крупными архитектурными фрагментами. Вверху находится основная обзорная часть, в том числе осветительные приборы. В сооружении имеется небольшой балкон. На самой крыше установлены железные указатели, направленные по четырем географическим направлениям.В поселке Баутино Тюбкараганского района расположен маяк «Нижний Тюб-Караган», с постройками занимающий площадь 0,25 га. Появление маяка с цилиндрической каменной башней с прилегающим служебным помещением датируется 1851 годом. Построен объект по заказу Закаспийского военного управления. По преданиям, в строительстве маяка участвовал народный мастер Каражусуп, отец знаменитых мастеров на Мангышлаке – трех братьев Каражусуповых.Двухэтажное здание маяка имеет в плане форму круга, диаметр которого равен 18,7 м. Фундамент выполнен из блоков ракушечника на известковом растворе.Стены также сложены из ракушечника, оштукатурены и побелены известковым раствором. С южной стороны по фасаду обозначена створная линия в виде вертикальной полосы, закрашенной черной масляной краской. Крыша маяка шатровая, конусообразная, деревянная. Покрыта листами кровельной стали по деревянной обрешетке. Окна первого этажа двустворчатые, переплет – деревянный, оконные проемы завершаются арочной перемычкой.– Маяки являются памятниками истории и культуры, в то же время они остаются стратегическими объектами. Наличие сразу двух маяков в Тюбкарагане – необходимость, продиктованная особенностями ландшафта. Оба маяка требуют основательных восстановительных работ – с точки зрения археологии объекты пребывают в плачевном состоянии. За время долгого существования реставрационным работам они не подвергались. На воссоздание исторических объектов потребуется два года, – заключила Нурсауле Дауымшарова.