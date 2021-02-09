Новая жизнь тойханы

В регионе порядка 170 банкетных залов, которым с момента объявления карантина в марте прошлого года пришлось полностью прекратить свою деятельность. Копились долги по кредитам и коммунальным платежам. В Уральске около 90% подобных объектов построены на банковские займы. С учетом того, что минимальная сумма кредита на постройку такого заведения составляет порядка 57 млн тенге, можно представить себе ежемесячные платежи. Плюс комуслуги – в месяц еще около 100 тыс. тенге набегает. Если кафе и фут-корты еще худо-бедно могли работать в режиме ограничительных мер, то крупные банкетные залы остались не у дел. Много раз рестораторы обращались в акиматы, палату предпринимателей, департамент санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой разрешить работать – устраивать банкеты до 50 человек. Но уполномоченные органы твердо стояли на своем – массовым мероприятиям запрет.
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
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