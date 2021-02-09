Новая жизнь тойханы

В регионе порядка 170 банкетных залов, которым с момен­та объявления карантина в марте прошлого года пришлось полностью прекратить свою дея­тельность. Копились долги по кредитам и коммунальным платежам. В Уральске около 90% подобных объектов построены на банковские займы. С учетом того, что минимальная сумма кредита на постройку такого заведения составляет порядка 57 млн тенге, можно представить себе ежемесячные платежи. Плюс комуслуги – в месяц еще около 100 тыс. тенге набегает. Если кафе и фут-корты еще худо-бедно могли работать в режиме ограничительных мер, то крупные банкетные залы остались не у дел. Много раз рестораторы обращались в акиматы, палату предпринимателей, департамент санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой разрешить работать – устраивать банкеты до 50 человек. Но уполномоченные органы твердо стояли на своем – массовым мероприятиям запрет.

По их мнению, где 50, там и 100 человек... Считать гостей на каждом банкете уполномоченные органы физически не смогут. И доверие здесь – плохой помощник. Доказательством тому стал всплеск заболеваемости после новогодних праздников, несмотря на усиление ограничительных мер. Что-что, а погулять в больших компаниях наш народ любит, и не страшат его ни возможность подхватить инфекцию, ни риск летального исхода – собственного, либо родных и близких.

Недавно аким области Гали Искалиев внес ряд предложений по решению этого вопроса. Первое – акимат может арендовать банкетные залы по 2–2,5 тыс. тенге за квадратный метр в месяц под социальные объекты, а в дальнейшем, возможно, и выкупить их по рыночной цене. Второе – владельцы сами перепрофилируют объекты на другое направление. Сегодня около 10 предпринимателей готовы отдать здания ресторанов в аренду. Есть и те, кто за свой счет переоборудует их под другой вид деятельности. Так, в Уральске появились новые магазины электротоваров, одежды, в ряде районов открылись супермаркеты. Один предприниматель намерен организовать в своем здании обучающие курсы. Есть и те, кто готов продать здание, потому что неизвестно, сколько продлится пандемия.

Вот уже как две недели более 1 700 квадратных метров ресторана, построенного в 2017 году в новом микрорайоне Уральска, – это территория детей. Шесть дней в неделю в две смены работают 14 кружков социально-педагогического, художественно-эстетического и спортивно-технического направлений. Проводятся занятия и с дошколятами в эстетическом клубе «Куншуак», действует группа продленного дня для начальной школы. Жители нес­кольких новых микрорайонов не нарадуются – это первый дом творчества для детей. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Пока продолжаются набор детей, комплектация штата нового дома творчества, но уже сейчас видно, насколько правильным было решение властей поддержать бизнес, перепрофилировав здание под учреждение дополнительного образования. Танцы, рисование, ментальная арифметика, вокал и английский, шахма­ты, тоғыз құмалақ, асық-ату, резьба по кости и плетение камчи – здесь есть где применить свою энергию и творчество.

– Основная наша задача – занять детей полезным делом, помогать им творчески развиваться, – говорит заместитель директора Центра внешкольной работы Шаттык Утебалиева.

Как депутат областного маслихата, она постоянно поднимает тему максимального охвата детей дополнительным образованием, создания условий для всестороннего духовного воспитания. Как считают педагоги, должно быть соблюдено правило «золотого треугольника», то есть налажено взаимодействие между учителем, ребенком и его родителями. Именно поэтому в новом филиале продолжат традицию ставшие востребованными советы матерей и отцов, здесь будут проходить встречи старшего поколения с молодежью. Бабушки будут обучать девочек народным промыслам – прядению и ткачеству. В планах и фес­тивали семейного твор­чества, спортивные мероприятия «Папа, мама и я». Совсем скоро заработает и фитнес-зал для тех, кто старше 18 лет.

Уже открыта мастерская «Вторая жизнь ненужных вещей». Это собственный проект ЦВР. Клей, ножницы, пластиковые бутылки, старые CD-диски плюс немного красок, блесток и фантазии – и получаются подставки, подарочные шкатулки, кормушки для птиц.

В скором времени начнет свою работу медиа-студия, которая будет выпускать электронную газету «Творческий мир детей». В этом юных авторов поддержат акыны, поэты, лучшие журналисты местных газет. К слову, ЦВР поддерживает связь с выпускниками, в числе которых есть те, кто стал гордостью педагогов и земляков. Например, гроссмейстер Муртас Кажгалеев проводит мотивационные встречи, мастер-классы и дружеские чемпионаты.

Договор с предпринимателем на аренду помещения заключен до конца нынешнего года.

Что будет дальше – покажут время и эпидобстановка. Но уже сейчас понятно, насколько вос­требовано данное направление деятельности. По словам педагогов дополнительного образования, пока это только пилотный проект, и есть необходимость открывать подобные центры в других микрорайонах города.

Между тем, по словам руководителя областного управления предпринимательства и индус­триально-инновационного развития Бакдаулета Ибраимова, если с владельцами зданий еще можно договориться, то у арендаторов, которые непосредственно занимаются той-бизнесом, найти понимание не так легко. Таких в Уральске более 70%. У кого-то из них кредит, взятый на покупку оборудования для проведения торжеств. Безусловно, они несут убытки. Но при этом не ищут другие виды деятельности. Они выплачивают аренду владельцу здания даже при том, что не работают, в надежде, что вот-вот снимут ограничительные меры. Обещать им это уполномоченные ведомства пока не могут.

Проведение банкетов на сотни человек – бизнес, безусловно, прибыльный. Но когда он снова заработает в полную силу и будет ли он прежним после пандемии? Однозначных ответов на эти воп­росы никто дать не может.