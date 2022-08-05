Новая жизнь Второго Павлодара

Центральная канализация, асфальтированные улицы, благоустроенный сквер – все больше хороших примет появляется в жизни этого проблемного городского микрорайона.
Ветер перемен
«Второй Павлодар не предлагать» – многие объявления о покупке недвижимости в городе сопровождаются этой ремаркой. Так уж сложилось, что этот район частного сектора (хотя во Втором Павлодаре есть и многоэтажки) много лет обрастал проблемами. Появился он на карте Павлодара в 50-х годах прошлого века, какое-то время развивался, хотя скорее – просто множился, до 4 тыс. домов и 40 параллельных улиц, но вот какого-то процветания или современного благоустройства он не дождался. Хотя социальные объекты государство здесь строило.
А лет семь назад во Втором Павлодаре по меркам города и вовсе случилась катастрофа – уровень грунтовых вод поднялся настолько, что в огородах у людей завелись лягушки, затопило погреба и выгребные ямы, стали рассыпаться частные домостроения.
Менялись акимы, но репутация Второго Павлодара в областном центре оставалась прежней: каждый градоначальник выезжал к людям, обещал разобраться в проблемах, построить канализацию, но… Еще весной 2019 года начали было прокладывать трубы, да не закончили до сих пор, хотя именно сейчас идут работы на последнем, завершающем участке.
С прошлого года хороших новостей о Втором Павлодаре, точнее для его жителей, стало больше. Понятно, что разгрести все одномоментно невозможно, если только забыть обо всем остальном городе, но тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки.
Одна из таких хороших вестей – это строительство сквера на улице Литвинова, можно сказать, что это одна из самых удаленных точек микрорайона. И появления сквера ждут даже те, кто от него живет не близко. Это место должно стать точкой притяжения и символом того, что отношение ко Второму Павлодару поменялось. Пока же здесь нет ни одного сквера или аллеи, не говоря уже о парке.
На месте бывшего полузаросшего пустыря на улице Литвинова уже идут работы. В городском акимате сообщили: люди обращались с просьбами о благоустройстве участка еще с 2019 года, и в этом году наконец выделили 159,3 млн тенге из бюджета, определили подрядчика – РГП на ПВХ «Еңбек-Павлодар», который приступил к делу. Убрали старые больные кусты и поросль, поднимают грунт, проводят дренаж. Предусмотрены работы и по озеленению. На территории установят светильники, 20 скамеек и 20 урн, на 2,1 тыс. квадратных метров уложат брусчатку. Любителей спорта порадуют workout-площадка и мини-футбольное поле, а ребятня будет развлекаться на современной детской площадке. Завершить и полностью сдать объект подрядчик планирует в сентябре.