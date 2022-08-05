Новая жизнь Второго Павлодара

Центральная канализация, асфальтированные улицы, благоустроенный сквер – все больше хороших примет появляется в жизни этого проблемного городского микрорайона.

Ветер перемен

«Второй Павлодар не предлагать» – многие объявления о покупке недвижимости в городе сопровождаются этой ремаркой. Так уж сложилось, что этот район частного сектора (хотя во Втором Павлодаре есть и многоэтажки) много лет обрастал проблемами. Появился он на карте Павлодара в 50-х годах прошлого века, какое-то время развивался, хотя скорее – просто множился, до 4 тыс. домов и 40 параллельных улиц, но вот какого-то процветания или современного благоустройства он не дождался. Хотя социальные объекты государство здесь строило.

А лет семь назад во Втором Павлодаре по меркам города и вовсе случилась катастрофа – уровень грунтовых вод поднялся настолько, что в огородах у людей завелись лягушки, затопило погреба и выгребные ямы, стали рассыпаться частные домостроения.

Менялись акимы, но репутация Второго Павлодара в областном центре оставалась прежней: каждый градоначальник выезжал к людям, обещал разобраться в проблемах, построить канализацию, но… Еще весной 2019 года начали было прокладывать трубы, да не закончили до сих пор, хотя именно сейчас идут работы на последнем, завершающем участке.

С прошлого года хороших новос­тей о Втором Павлодаре, точнее для его жителей, стало больше. Понятно, что разгрести все одномоментно невозможно, если только забыть обо всем остальном городе, но тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки.

Одна из таких хороших вестей – это строительство сквера на улице Литвинова, можно сказать, что это одна из самых удаленных точек микрорайона. И появления сквера ждут даже те, кто от него живет не близко. Это место должно стать точкой притяжения и символом того, что отношение ко Второму Павлодару поменялось. Пока же здесь нет ни одного сквера или аллеи, не говоря уже о парке.

На месте бывшего полузаросшего пустыря на улице Литвинова уже идут работы. В городском акимате сообщили: люди обращались с просьбами о благо­устройстве участка еще с 2019 года, и в этом году наконец выделили 159,3 млн тенге из бюджета, определили подрядчика – РГП на ПВХ «Еңбек-Павлодар», который приступил к делу. Убрали старые больные кусты и поросль, поднимают грунт, проводят дренаж. Предус­мотрены работы и по озеленению. На территории установят светильники, 20 скамеек и 20 урн, на 2,1 тыс. квадратных метров уложат брусчатку. Любителей спорта порадуют workout-площадка и мини-футбольное поле, а ребятня будет развлекаться на современной детской площадке. Завершить и полностью сдать объект подрядчик планирует в сентябре.

Ваше обращение принято

Но проблем во Втором Павлодаре, конечно же, много – отсутствие мест отдыха лишь вершина айсберга. С начала года представителем акима в четвертом микрорайоне (кроме частного сектора сюда входят многоэтажки «Восточного» и жилой блок станции «Южная») стала работать местная жительница Владислава Дейч. Главная ее задача – собирать обращения граж­дан и передавать их в госструктуры и наоборот – информацию от властей транслировать жителям. Владислава говорит, что начиналось все с 30–35 обращений за две недели, теперь доходит и до сотни. Где-то вырубили дерево незаконно, где-то светофор не работает, где-то нужен новый дорожный знак, остановочный павильон и так далее.

– Когда ко мне поступает обращение, я иду путем простого человека: звоню в «аварийку», в отделы акимата, участковому. «Разберемся, ваше обращение принято в работу», – так на меня реагируют всегда. Но вот сроки исполнения – другой вопрос, – говорит Владислава. – Сейчас наш микрорайон курирует сам руководитель отдела ЖКХ Арслан Калиакпаров, и он не дает специалистам «пропускать» наши обращения, поэтому многое решается оперативно. А вот, например, с «Горводоканалом» – не госструктурой – работать сложнее. Порой пока уже замакима не вмешается, дело может и не сдвинуться.

У Второго Павлодара есть группа в WhatsApp, куда каждый может написать обращение или вопрос. Переписку в ней условно можно разделить на три блока. Первый, самый эмоциональный – это ссоры и выяснения отношений, кто как работает. Второй возник вопреки правилам группы – люди стали кидать в рабочий чат объявления о пропажах, продажах и покупках: куры, машины, кирпичи сначала вызывали волну возмущения, но постепенно все смирились. И, наконец, третий блок – вопросы о проблемах. «Почему отключили воду и когда ее дадут?» и «У кого еще нет света и когда включат электричество?» чуть ли не ежедневно мелькают в чате. И если «электрики» еще худо-бедно находят объяснения ситуации, то с водой все очень непросто.

Во Втором Павлодаре много так называемых бесхозных сетей летнего поливочного водопровода, да и центрального круглогодичного тоже. Летние сети появились еще в советское время, потом их то ли не оприходовали, то ли сознательно не взяли на баланс, но сейчас все это хозяйство ничье. С центральным водопроводом местами та же песня: люди в свое время провели трубы по периферийным улицам от магистральных сетей, но на балансе эта разводка нигде не значится. Как прорвало трубу, так начинается поиск ее владельцев. Так что, когда случается авария, самый частый ответ «Горводоканала» – «это не наши сети».

– Много где воды в летнем водопроводе просто нет – не из-за порыва, а вообще нет, но счета за нее нам поступают исправно. Например, на моей улице Сахалинской поливочной воды нет, хотя трубы есть. В итоге нужно ходить к монополисту, настаивать на перерасчете. Нет бы уже один раз все либо отремонтировать и взять на баланс, либо хотя бы перестать выставлять счета, – вздыхает Владислава Дейч. – С центральным круглогодичным водопроводом ситуация на многих улицах ничуть не лучше – в случае порыва сами же жильцы должны ремонтировать сети, что очень затратно, ведь речь не о местах подключения домов, а именно об уличной сети. Но нам обещали, что в следующем году город начнет разрабатывать ПСД, для того чтобы протянуть центральный водопровод по периферийным улицам Второго Павлодара.

В ожидании цивилизации

Еще в прошлом году обещания властей здесь не вызывали особо энтузиазма. Да и сейчас есть люди, которые относятся к планам акима­та скептически. Но все же подвижки признают.

– Не так давно весной и осенью мы ходили в калошах и сверху еще надевали целлофановые пакеты, чтобы дойти от дома до остановки. Не было во Втором Павлодаре асфальта, а после того как перекопали улицы для прокладки канализации, стало еще хуже, – продолжает Владислава. – Но в прошлом году нам было предложено временное решение. Поскольку до завершения всех земляных работ асфальтировать улицы бессмысленно, по ним прошлись грейдером, положили щебенку, а сверху – переработанный и бывший в употреблении асфальт – фрезеровочный материал. Фреза, как мы все это между собой называем, очень помогла: дождевая вода через нее уходила, а грязи и месива не было.

Там, где копать уже не планируют, асфальт укладывают – в этом году это коснется 14 улиц Второго Павлодара общей протяженностью 8,6 км. Из бюджета выделили 207,5 млн тенге, работами уже занимается подрядчик ТОО «Бонус-Строй» – шесть улиц готовы, остальные завершат до октября.

– Сейчас мы настойчиво призываем людей подключать дома к канализации там, где сети уже проложили, чтобы на следующий год просить средства для нормального асфальтирования улиц. Временную меру хотим применять на третьем квадрате, где сейчас прокладывают канализацию – улицы разрыли, колодцы основные закопали. Как ходить осенью? Фрезеровочный материал их бы спас, – считает Владислава.

Основной проблемой микрорайо­на по-прежнему остается подтоп­ление домов талыми, дождевыми водами и хозяйственно-бытовыми стоками. Как все начиналось, мы рассказывали в материале «По уши в проблемах, по колено в воде» (3 августа 2018 года). В 2019 году для решения этой проблемы начали строить централизованные канализационные сети в три этапа.

Первым и вторым этапом охвачено 15 улиц общей протяженностью 8 км. Из 800 абонентов Второго Павлодара более 500 получили технические условия на подключение к канализации. К сожалению, на деле подключилось очень мало домов – примерно 70, а когда сеть не работает на полную загрузку, это всегда проблематично. Тем более что изначально над проектом работал недобросовестный подрядчик, который зарыл трубы в землю, забыв соединить их между собой... Намучались павлодарцы с этими сетями изрядно, а потому и не торопятся заводить трубы в дома.

– Еще одна проблема – это порой несвоевременное выполнение заявок КГУ «Коммунсервис», которое сейчас обслуживает канализацию. У нас же идет подключение – абоненты врезаются в центральную трубу, бывает, в это время ее забивает глиной или песком. Нужно пробивать засор спецтехникой, «ракетой», чтобы центральная труба работала. Было так, что полтора месяца не могли добиться, чтобы прочистили на Хабаровской. Забитая канализация – улица стоит на подпоре, канализацией никто не может пользоваться, иначе все пойдет через колодцы или вернется в дома, – поясняет Владислава.

Как отметили в акимате города, проект третьего этапа канализации охватывает 17 улиц, общая протяженность сетей составляет 11,4 км (самотечный коллектор – 8,8 км, напорный – 2,6 км). На это из бюджета выделено 421,9 млн тенге. На сегодня уложено 3 км самотечной канализации, а также установлено 84 колодца. Занимается всем этим подрядная организация ТОО «Жанарту». Нормативный срок реа­лизации – 5 месяцев, готовности ждут в ноябре 2022 года.

Но пока идет строительство, надо же как-то жить. Все признают, что грунтовых вод стало меньше – и канализация помогла, и организованный котлован, куда с помощью насосов собирают воду с улиц, и регулярный вывоз снега нынешней зимой.

– Весной, когда проводили обследование на наличие грунтовых вод, определили 39 домов для выдачи спонсорской помощи по линии партии «AMANAT»: песка, щебня и цемента. Даже в прошлом году было намного больше таких домов, а начиналось-то все вообще с 200 дворов, – говорит Владислава Дейч. – Плюс ежедневно откачкой грунтовых вод из септиков у нас занимаются две закрепленные за микрорайоном машины. Каждый будний день качают воду из 44 домов – столько заявок могут обработать, «снимают» по три куба. В подвалах и погребах воды почти нет, потому что многие жители их просто засыпали. Но все же остаются адреса, где еще нет канализации, где грунтовая вода стоит очень высоко – прямо под полами. Их «качают» каждые три-четыре дня.

Воз и маленькая тележка

Но если вопросы благоустройства и обеспечения инфраструктурой Второго Павлодара потихоньку решаются, то остаются такие, которые еще с места не сдвинулись. Безопасность – одна из таких тем.

На территории четвертого микрорайона – четыре полицейских участка. Владислава говорит, что частенько приходится жителям Второго Павлодара обращаться в полицию, потому что закладчики и потребители наркотиков стали регулярно наведываться в этот частный сектор, где почти нет камер видеонаблюдения.

– Сами с жителями гоняем закладчиков, с палкой их выгоняла – до такого доходило. Редко участковый оперативно реагирует, и на моей памяти нет еще случая, чтобы закладчиков или наркоманов поймали, – переживает Владислава. – Остро стоит проблема патрулирования нашей огромной окраины – пешие группы до нас не доходят! Они заканчивают свой маршрут в районе 18-й школы, завершая его по улице Минина, а ведь дальше еще улиц пятнадцать. Конечно же, закладчики и не переживают, что здесь их поймает полиция или патруль.

Еще одна больная тема – общест­венный транспорт. Множество улиц вообще им не охвачены, а те автобусы, что есть, ходят редко. Два года назад пропал седьмой маршрут – для перевозчиков он нерентабелен, а вот для жителей окраины необходим, чтобы добираться до социальных объектов в центре города.

Мог бы стать отличным местом притяжения для жителей Второго Павлодара новый детский досуговый центр – об идее открыть его в здании бывшего железнодорожного колледжа говорили даже на уровне области. Но здание приходит в упадок, там за минувшую зиму батареи сняли, а центра нет даже в проекте.

– Но помимо прочего несознательность людей – это тоже проб­лема, – признает Владислава. – Вот на собраниях инертных у нас нет, потому что все любят покричать, пожаловаться. Так что и приходят, если я приглашаю, и сами иниции­руют встречи. Сейчас, например, я даю весь материал по тому, как подключаться к канализации. Но вот проводила неоднократно субботники, и на них не выходят – с четырьмя людьми мы работали. Недавно была акция – бойцы «Жасыл ел» приехали к нам в микрорайон, чтобы убрать серьезный аллерген – сорняк циклахену. Только одна женщина вышла на прополку возле своего двора! Проектом «Бюджет народного участия» никто не заинтересовался, хотя нам обещали сопровождение сотрудники общественного фонда «Десента». Слишком тяжело убеждать людей в том, что они тоже в ответе за тот район, в котором живут…