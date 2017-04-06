​Новеллы земельного законодательства

Свежий выпуск
571
Досжан Нургалиев

Новеллы Земельного кодекса предусматривают сохранение и усовершенствование нормы института аренды земель сельскохозяйственного назначения, а также установление предельных размеров сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам. Также новыми нормами предусматривается ужесточение требований к предоставлению таких земель на приграничных территориях и определение площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимых для удовлетворения нужд населения.

Как пояснила Гульжахан Бимендина, земля будет предоставляться в аренду только казахстанцам – рядовым гражданам и хозяйствующим субъектам. Таким образом, сохраняя институт аренды сельхозземель, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления земель казахстанцам на конкурсной основе.

– В целях обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех потенциальных участников новый порядок предусматривает широкое извещение населения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акиматов и министерства, – отметила спикер.

В состав конкурсной комиссии, определяющей победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и НПП «Атамекен», составляющих половину от общего числа членов комиссии.

– Для того чтобы исключить возможность предоставления больших площадей в «одни руки», законопроектом предусматривается установление максимальных размеров земель сельхозназначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных райо­нов (городов) каждой области по видам угодий, – сказала Бимендина.

Предусмотрено и усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне государственной границы, где устанавливается полный запрет на владение землей иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и хозяйствующими субъектами с иностранным участием.

Новеллы земельного законодательства не обошли стороной и проблему недостатка пастбищ для выпаса скота. Для исправления этой ситуации законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения пастбищами с определением необходимой для этого площади. 

Популярное

Все
С рекордами Азии и страны
Патриот и гражданин
Есть спонсор? Признавайся!
Климат и ядерные отходы
Фриги в Астане
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Прекратить медвежью услугу
Кендама – это не бильбоке
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Объявлены номинанты на премию Laureus World Sports Academy
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Токаев прибыл в ВКО
Платье, которое подарил Абай
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Накопить и использовать
Геннадий Головкин избран президентом НОК РК
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Женщины руководят каждым четвёртым сельхозпредприятием в РК
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр

Читайте также

По зову сердца
Возвращение диких лошадей
Слово о Родине
Прокурорский фильтр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]