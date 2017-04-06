Новеллы Земельного кодекса предусматривают сохранение и усовершенствование нормы института аренды земель сельскохозяйственного назначения, а также установление предельных размеров сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам. Также новыми нормами предусматривается ужесточение требований к предоставлению таких земель на приграничных территориях и определение площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимых для удовлетворения нужд населения.

Как пояснила Гульжахан Бимендина, земля будет предоставляться в аренду только казахстанцам – рядовым гражданам и хозяйствующим субъектам. Таким образом, сохраняя институт аренды сельхозземель, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления земель казахстанцам на конкурсной основе.

– В целях обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех потенциальных участников новый порядок предусматривает широкое извещение населения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акиматов и министерства, – отметила спикер.

В состав конкурсной комиссии, определяющей победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и НПП «Атамекен», составляющих половину от общего числа членов комиссии.

– Для того чтобы исключить возможность предоставления больших площадей в «одни руки», законопроектом предусматривается установление максимальных размеров земель сельхозназначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных райо­нов (городов) каждой области по видам угодий, – сказала Бимендина.

Предусмотрено и усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне государственной границы, где устанавливается полный запрет на владение землей иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и хозяйствующими субъектами с иностранным участием.

Новеллы земельного законодательства не обошли стороной и проблему недостатка пастбищ для выпаса скота. Для исправления этой ситуации законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения пастбищами с определением необходимой для этого площади.