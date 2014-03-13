Новейшие технологии – в каждый регион

Общество
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Наша газета уже не раз рассказывала о высоком уровне отечественной хирургии, которая особенно активно развивается в последние годы. Скажем, ишемическую болезнь сердца, которая очень часто приводит к инфарк­там, наши врачи довольно успешно стали лечить с использованием стентов, вводимых прямо в сердечную артерию. Кроме того, в отечественной хирургии повседневной практикой становятся инвазивные, то есть бескровные операции.

Все эти и другие ноу-хау сосредоточены в основном в крупных клиниках Астаны и Алматы, таких как Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова, который является координатором развития хирургической службы в стране. И теперь на повестке дня встал не менее важный вопрос – распространение новых методов оказания хирургической помощи среди региональных больниц, развивая при этом первичную медико-санитарную помощь населению.

Именно на этом был сделан акцент и в Послании Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», где указано, что сейчас в здравоохранении главные приоритеты – это развитие первичной медико-санитарной помощи населению и повышение конкурентоспособности национальной медицины. 

Недавно этот вопрос был рассмотрен на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения, а теперь вот в одном из лучших хирургических центров страны собрались врачи со всех регионов республики, чтобы определить приоритеты в своей работе.

Как отметил, открывая совещание, председатель совета директоров АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова» профессор Манас Сейсембаев, в Казахстане ежегодно проводятся конгрессы хирургов, но на них, как правило, поднимаются глобальные проблемы, связанные с инновациями в медицине, поэтому нынешнее совещание решено посвятить той работе, которую постоянно необходимо проводить в каждой больнице, чтобы в целом улучшить хирургическую службу в республике.

Главный внештатный хирург Министерства здравоохранения РК, доктор медицинских наук Ербол Шайхиев привел статистику, которая свидетельствует о высоком уровне смертности в результате различного рода хирургических патологий, что, в свою очередь, обусловлено тем, что люди слишком поздно обращаются за хирургической помощью. Например, в Костанайской области этот показатель достигает 60%!

При этом основной причиной смертности и осложнений являются такие хирургические заболевания, как острая кишечная непроходимость, желудочно-кишечные кровотечения, острый панкреатит, перфоративная язва желудка и другие.

– Поэтому нам нужно активизировать работу в плане улучшения хирургической помощи в регионах, приняв план мероприятий по снижению смертности, и вывести нашу хирургическую службу на международные стандарты, – отметил Ербол Шайхиев.

Выступившие на совещании врачи – замдиректора по стратегическому развитию Национального хирургического центра имени А. Н. Сызганова Сабит Пазилов, главный врач областной больницы Тараза Саги Бейсенбеков,  главный хирург Карагандинской области Сапар Кажикаримов и другие отмечали, что для снижения смертности и инвалидности от хирургических патологий необходимо создать в республике многопрофильную  хирургическую службу, а для повышения конкурентоспособности отечественных хирургов – развивать в каждом регионе сеть инновационных хирургических площадок.

Ведь если будет создана многопрофильная хирургическая служба, то это позволит по примеру штаба по снижению материнской и детской смертности не только координировать работу хирургов в масштабах всей страны, но и активно внедрять инновации, оказывая научную и организационно-методическую помощь хирургам на местах. 

А кроме всего прочего, даст возможность создать дос­товерную базу статистических данных, то есть тот самый хирургический регистр, который сейчас, по словам врачей, имеет довольно неоднородную пеструю картину, связанную с различным кадровым потенциалом регионов, порой не очень высоким. 

Что же касается важности развития в стране первичной медико-санитарной помощи, то очевидным становится усиление значения диспансеризации населения, активное проведение профилактических осмотров, а также пропаганда солидарной ответственности граждан РК в охране своего здоровья. 

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

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