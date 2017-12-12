Новейший американский эсминец США сломался на испытаниях

Высокотехнологичный эсминец США USS Zumwalt в ходе испытаний столкнулся с поломкой, сообщает Росбалт.
Через день после отправления с верфи в штате Мэн у эскадренного миноносца-невидимки отказали фильтры гармоник. Эти приборы защищают чувствительное электрооборудование от колебаний мощности, разъяснило командование военно-морских сил.
Эсминец, таким образом, лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках.
Энергетическая система корабля этой модели способна вырабатывать до 78 мВт электроэнергии – намного больше, чем у любого эсминца или крейсера предыдущего поколения.
Как отмечается, в конце прошлого года корабль уже ломался на испытаниях в Панаме.
Закладка сверхнового эсминца Zumwalt состоялась в ноябре 2011 года. Его назвали в честь 19-го руководителя военно-морскими операциями ВМС США Элмо Рассела Зумвалта, прошедшего Вторую мировую, Корейскую и Вьетнамскую войны.
