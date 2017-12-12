Новейший американский эсминец США сломался на испытаниях

В мире
Высокотехнологичный эсминец США USS Zumwalt в ходе испытаний столкнулся с поломкой, сообщает Росбалт.

Через день после отправления с верфи в штате Мэн у эскадренного миноносца-невидимки отказали фильтры гармоник. Эти приборы защищают чувствительное электрооборудование от колебаний мощности, разъяснило командование военно-морских сил.

Эсминец, таким образом, лишился возможности использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках.

Энергетическая система корабля этой модели способна вырабатывать до 78 мВт электроэнергии – намного больше, чем у любого эсминца или крейсера предыдущего поколения.

Как отмечается, в конце прошлого года корабль уже ломался на испытаниях в Панаме.

Закладка сверхнового эсминца Zumwalt состоялась в ноябре 2011 года. Его назвали в честь 19-го руководителя военно-морскими операциями ВМС США Элмо Рассела Зумвалта, прошедшего Вторую мировую, Корейскую и Вьетнамскую войны.

Популярное

Все
Самый эффективный способ – живое общение
Самое лучшее детство
На скамейке
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
Знали деды, знаем и мы
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Интриги Первой лиги
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео
Парламент Венгрии приостановил выход страны из МУС
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]