В мире
Новейший истребитель F-35B разбился в Южной Каролине
Боевой самолет США разбился в штате Южная Каролина, пилот катапультировался, отметил шериф округа Бьюфорт. СМИ сообщают, что это был истребитель пятого поколения F-35B, передает Ria.ru.

В свою очередь телеканал CBS уточняет, что это первый случай крушения этого самолета.

"Примерно в 11:45 утра (21:45 Астаны – прим. автора) поступило сообщение об авиакатастрофе возле Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драйв в (районе – прим. авт.) Грейс-Хилл. Военные подтвердили, что это был военный самолет", – говорится в сообщении шерифа в Twitter.

Он уточнил, что пилот "благополучно катапультировался" и сейчас его осматривают врачи.

В четверг F-35B впервые принял участие в боевой операции: по заявлению Пентагона самолет успешно нанес удар по наземным целям в Афганистане. Кроме того, в пятницу министерство обороны США и компания Lockheed Martin заключили контракт на поставку 11-й партии самолетов семейства F-35.

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