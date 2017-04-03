​Новичок «показывает зубы»

Перед четвертым туром национального первенства большинство любителей футбола прогнозировало, что дерзкий новичок из Кызы­лорды, вернувшийся в элиту из первого дивизиона, уж точно потеряет первые очки в сезоне. И эти прогнозы отчасти оправдались.

На этот раз соперниками «волков» стал один из сильнейших клубов страны – алматинский «Кайрат». При этом последние играли на своем поле, что создавало им дополнительное преимущество. Впрочем, полноценного успеха «кайратовцы» так и не добились. Новички и на этот раз «показали зубы».

Счет во встрече был открыт уже на 9-й минуте благодаря усилиям лучшего бомбардира чемпионата Казахстана последних лет ивуарийца Жерара Гоу. Кызылординцы, впрочем, нисколько не стушевались, а грамотно выстраивая контратакующие действия против постоянно стремящихся к осаде алматинцев, дождались своего момен­та и на 35-й минуте сравняли счет. Гол забил Максат Байжанов. Как далее ни старались хозяева, но выйти вперед не смогли.

Потерей очков «Кайсара» воспользовался шымкентский «Ордабасы». Он на своем поле добился волевой победы над кокшетауским «Окжетпесом». Южноказахстанцы первыми пропустили гол на 45-й минуте (отличился Максим Федин), прозевав выпад «синегорцев», но смогли компенсировать упущение во втором тайме сразу двумя результативными атаками (на 57-й минуте гол забил Танат Нусербаев, а на 68-й – Никита Бочаров). Благодаря победе шымкентцы поднялись на вершину турнирной таблицы, при этом обошли кызылординцев лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

К неожиданностям тура можно отнести поражение павлодарского «Иртыша» на своем поле от «Актобе» со счетом 1:3. Самые титулованные клубы страны (каждый из них становился чемпионом по пять раз) подарили и самый результативный матч.

В остальных играх были зафиксированы следующие результаты. Костанайский «Тобол» на своем поле с минимальным счетом 1:0 обыграл «Тараз». В Темиртау карагандинский «Шахтер» уступил действующему чемпиону «Астане» – 1:2. А в Уральске местный «Акжайык» поделил очки с «Атырау», сыграв вничью – 2:2.