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Арматура и металлопрокат, оконные и дверные изделия из ПВХ, цемент и керамогранит – это лишь часть продукции, которая востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Основными экспортерами строительных материалов в регионе являются такие предприятия, как Ftrrum-vtor, Завод «Триумф ММС», GOLD aluminium & plastic CO, «Стандарт цемент». Сегодня в Южном Казахстане около 90 действующих предприятий стройиндустрии. С начала года ими произведено продукции на 22,5 млрд тенге. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Постоянно увеличивается и ассортимент выпускаемой продукции. Его заводы стройиндустрии продемонстрировали на специально организованной выставке. На один день выставочный центр «Корме орталыгы» превратился в огромный магазин строительных материалов. Особый интерес у посетителей, а среди них были в основном руководители строительных компаний, стремящихся возводить дома и заводы из отечественных стройматериалов, вызвали новинки.

Обстоятельно изучив все предложения, известный в регионе строитель Вячеслав Хлебов пришел к выводу, что с каждым годом становится легче строить крупные объекты, используя исключительно местную продукцию. Гибкий камень, фасадные системы нового поколения из древесно-полимерного композита, цемент, произведенный сухим способом, выпуск которого наладило после модернизации предприятия ТОО «Шымкент-цемент». Такая продукция значительно уменьшает энергозатраты при производстве, что сказывается на себестоимости продукции. Да и воздействие на экологию города при этом сведено до минимума.

Новые предприятия стройиндус­трии отличаются высокими технологиями и экологичностью. По информации Салыхана Полатова, руководителя управления строительства Южно-Казахстанской области, в рамках Карты индустриализации в сфере стройиндустрии реализовано 40 проектов на сумму 36,8 млрд тенге, на которых создано 2 798 рабочих мест. Только в этом году на карте области появилось еще восемь подобных предприятий, в создание которых инвестировано более 20 млрд тенге. Работу на них получили 845 человек.

– Увеличение предприятий, выпускающих строительные материалы, позволяет снять зависимость от импорта и существенно снизить себестоимость жилищного и промышленного строительства, – считает С. Полатов. – Мы специально организовали эту выставку, чтобы показать, насколько быстрыми темпами развивается стройиндус­трия. Много новинок, предлагаемых местными производителями. Глядя на представленные товары, становится ясно, что сегодня в регионе производится практически все, что нужно для строительства и дизайна. Причем качество выпус­каемой продукции уже оценено не только местными строительными компаниями, но и их коллегами из других регионов республики и дальнего зарубежья.