Новобранцев – в армию

Стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу.

По сведениям Министерства обороны РК, в нынешнем году запланировано призвать в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 35 тыс. человек. Из них порядка 8 тыс. казахстанцев должны пойти в армию этой осенью.

Однако не все так гладко. Как сообщает заместитель начальника департамента организацион­но-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК полковник Азамат Дусимов, в местных органах военного управления нередко возникают проблемы по розыску и доставке призывников. Проблемой в ведомстве также считают отсутствие отдельных врачей – узких специалистов. Вопрос решался путем их откомандирования из областных медицинских цент­ров. И в текущем году, заверяет Азамат Дусимов, эта проблема решена.

Что касается розыска призывников, то им занимаются не воен­ные управления, как думают многие. Это прерогатива МИО. На местные органы военного управления возложены только учет и оповещение призывников.

– В случае невозможности оповещения призывников материа­лы передаются соответствующим органам внутренних дел. На законодательном уровне за розыск и доставку призывников, даже порой бывает вынужденную, ответственны органы внут­ренних дел, – поясняет Азамат Дусимов. – К примеру, весной более 5 тысяч призывников получили повестки и не явились. Соответственно, мы сформировали список призывников, направили в органы внутренних дел, и они организовывали их розыск и доставку.

Впрочем, не все молодые люди призывного возраста должны идти в армию. Отсрочка предоставляется на основе статей 35 и 36 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих». Добавим, что с 2020 года для граждан предоставлена государственная услуга – отсрочка и освобождение от срочной воинской службы, которую можно получить через портал электронного правительства.

– Не надо ходить в военкомат. Если у вас есть соответствующие документы, подтверждающие, к примеру, получение образования или когда один из членов семьи инвалид первой или второй группы и требует постоянного ухода, нахождение на «Д» учете в медицинском учреждении, вам будет предоставлена отсрочка. Также у нас есть освобождение. Его предоставляют гражданам, достигшим 27-летнего возраста. Им необходимо пройти медицинскую комиссию для получения военного билета – они освобож­даются от призыва. Освобождению подлежат и граждане, проходящие специальную государственную службу, имеющие научную степень, – уточняет Азамат Дусимов.

И еще несколько слов о льготах. В соответствии с поручением Главы государства в ряд государственных нормативных правовых актов планируется внести изменения. К примеру, по инициативе Министерства обороны и по согласованию с Министерством науки и высшего образования рассматривается воп­рос предоставления льгот при поступлении в высшие учебные заведения лицам, отслужившим установленные сроки воинской службы.

Также рассматривается вопрос обязательной отработки грантов. Как поясняют в ведомстве, если юноша с 18 до 27 лет призван на срочную воинскую службу, то он будет освобожден от обязательной трехгодичной отработки.

Отдельной строкой стоит воп­рос и о приостановлении кредитных обязательств на период прохождения срочной воинской службы. Как говорит Азамат Дусимов, в принципе, этот вопрос уже решен, этим преимуществом уже пользуется ряд призывников. Предусмотрены и социальные выплаты по коммунальным услугам родителям военнослужащих срочной службы. Сумма будет дополнительно определена и обнародована.

В уполномоченном органе отмечают, что есть положительная динамика в сторону улучшения призывного контингента. Так, например, в прошлом году из 74 тыс. призывников, прошедших медицинскую комиссию, 80% – годные к воинской службе. 14% освобождены по состоянию здоровья, им предоставлена отсрочка от призыва. А 10% нуждаются в лечении: им дали время поправить свое здоровье до осени этого года. Врачи-специалисты призывной комиссии направили их в медучреждения по месту прикрепления. И это все делается бесплатно, за счет государства. Среди основных заболеваний из анализа призывной кампании – заболевания внутренних органов, неврологические и хирургические заболевания. Также есть проблемы со зрением призывников. К слову, сейчас рассматривается вопрос о проведении мониторинга всех граждан мужского пола уже с 14-летнего возраста. Есть вероятность, что их обяжут проходить ежегодный скрининг, чтобы к призыву у них была стопроцент­ная готовность.