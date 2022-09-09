Статьи Новобранцев – в армию 9 сентября 2022 г. 2:02 Инеш Бержанова Стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. По сведениям Министерства обороны РК, в нынешнем году запланировано призвать в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований 35 тыс. человек. Из них порядка 8 тыс. казахстанцев должны пойти в армию этой осенью. Однако не все так гладко. Как сообщает заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК полковник Азамат Дусимов, в местных органах военного управления нередко возникают проблемы по розыску и доставке призывников. Проблемой в ведомстве также считают отсутствие отдельных врачей – узких специалистов. Вопрос решался путем их откомандирования из областных медицинских центров. И в текущем году, заверяет Азамат Дусимов, эта проблема решена. Что касается розыска призывников, то им занимаются не военные управления, как думают многие. Это прерогатива МИО. На местные органы военного управления возложены только учет и оповещение призывников. – В случае невозможности оповещения призывников материалы передаются соответствующим органам внутренних дел. На законодательном уровне за розыск и доставку призывников, даже порой бывает вынужденную, ответственны органы внутренних дел, – поясняет Азамат Дусимов. – К примеру, весной более 5 тысяч призывников получили повестки и не явились. Соответственно, мы сформировали список призывников, направили в органы внутренних дел, и они организовывали их розыск и доставку. Впрочем, не все молодые люди призывного возраста должны идти в армию. Отсрочка предоставляется на основе статей 35 и 36 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих». Добавим, что с 2020 года для граждан предоставлена государственная услуга – отсрочка и освобождение от срочной воинской службы, которую можно получить через портал электронного правительства. – Не надо ходить в военкомат. Если у вас есть соответствующие документы, подтверждающие, к примеру, получение образования или когда один из членов семьи инвалид первой или второй группы и требует постоянного ухода, нахождение на «Д» учете в медицинском учреждении, вам будет предоставлена отсрочка. Также у нас есть освобождение. Его предоставляют гражданам, достигшим 27-летнего возраста. Им необходимо пройти медицинскую комиссию для получения военного билета – они освобождаются от призыва. Освобождению подлежат и граждане, проходящие специальную государственную службу, имеющие научную степень, – уточняет Азамат Дусимов. И еще несколько слов о льготах. В соответствии с поручением Главы государства в ряд государственных нормативных правовых актов планируется внести изменения. К примеру, по инициативе Министерства обороны и по согласованию с Министерством науки и высшего образования рассматривается вопрос предоставления льгот при поступлении в высшие учебные заведения лицам, отслужившим установленные сроки воинской службы. Также рассматривается вопрос обязательной отработки грантов. Как поясняют в ведомстве, если юноша с 18 до 27 лет призван на срочную воинскую службу, то он будет освобожден от обязательной трехгодичной отработки. Отдельной строкой стоит вопрос и о приостановлении кредитных обязательств на период прохождения срочной воинской службы. Как говорит Азамат Дусимов, в принципе, этот вопрос уже решен, этим преимуществом уже пользуется ряд призывников. Предусмотрены и социальные выплаты по коммунальным услугам родителям военнослужащих срочной службы. Сумма будет дополнительно определена и обнародована. В уполномоченном органе отмечают, что есть положительная динамика в сторону улучшения призывного контингента. Так, например, в прошлом году из 74 тыс. призывников, прошедших медицинскую комиссию, 80% – годные к воинской службе. 14% освобождены по состоянию здоровья, им предоставлена отсрочка от призыва. А 10% нуждаются в лечении: им дали время поправить свое здоровье до осени этого года. Врачи-специалисты призывной комиссии направили их в медучреждения по месту прикрепления. И это все делается бесплатно, за счет государства. Среди основных заболеваний из анализа призывной кампании – заболевания внутренних органов, неврологические и хирургические заболевания. Также есть проблемы со зрением призывников. К слову, сейчас рассматривается вопрос о проведении мониторинга всех граждан мужского пола уже с 14-летнего возраста. Есть вероятность, что их обяжут проходить ежегодный скрининг, чтобы к призыву у них была стопроцентная готовность.