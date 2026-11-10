Новобранцы на условия не жаловались

В воинской части 5511 Национальной гвардии МВД РК в Семее побывала представитель РОО матерей солдат «Сердца матерей» по области Абай и Восточно-Казахстанской области Марфуга Бармашикова. Посещение прошло в вечернее время в рамках общественного контроля за условиями службы и быта солдат. Представитель общественного объединения встретилась с молодым пополнением, недавно прибывшим в ряды Национальной гвардии.
Солдаты, проходящие начальный курс подготовки и еще не принявшие военную присягу, охотно отвечали на вопросы, подробно рассказали об условиях проживания, организации питания и медицинском обслуживании. Особое внимание общественница уделила чистоте и комфорту в казармах.
В воинской части созданы необходимые условия для полноценного несения службы. Казармы оборудованы согласно уставным требованиям: в спальных помещениях поддерживается оптимальный температурный режим, установлены функциональные кровати с индивидуальными прикроватными тумбочками, организованы комнаты для хранения личных вещей и бытовых принадлежностей. Отдельного внимания заслуживает досуг. В части действуют библиотека и спортивный уголок, где военнослужащие могут проводить свободное время с пользой.
Питание в столовой организовано по действующим нормам довольствия. Ежедневное меню включает горячие блюда, свежие овощи и фрукты, а также выпечку. Марфуга Бармашикова лично убедилась в качестве приготовления пищи, осмотрев обеденный зал и пообщавшись с персоналом столовой.
В медпункте части круглосуточно дежурят фельдшеры. Военнослужащие проходят обязательный ежедневный осмотр, при необходимости им оказывается квалифицированная помощь. Все прибывшие солдаты прошли первичное медобследование, получили прививки.
– Комитет матерей солдат в первую очередь создан для оказания помощи призывникам, которые могут столкнуться с трудностями в период службы. Чаще всего такие ситуации возникают у молодых людей, еще не успевших адаптироваться к армейской жизни. На сегодняшний день в адрес нашей организации не поступало обращений от родителей солдат, проходящих службу в региональном командовании «Шығыс». Напротив, близкие военнослужащих выражают благодарность сотрудникам воинских частей, – отметила Марфуга Бармашикова.
По информации пресс-службы РгК «Шығыс», в воинскую часть 5511 прибыли более 300 молодых солдат из Астаны и Алматы, областей Жетысу, Карагандинской и Павлодарской. В середине ноября они примут военную присягу.
В завершение Марфуга Бармашикова отметила, что подобные проверки будут продолжены на регулярной основе. По ее словам, общественный контроль позволяет своевременно выявлять и решать возникающие вопросы, а также служит дополнительной гарантией соблюдения прав военнослужащих срочной службы. Представитель объединения поблагодарила командование части за открытость и готовность к конструктивному диалогу.