Новобранцы на условия не жаловались

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Армия
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В воинской части 5511 Нацио­нальной гвардии МВД РК в Семее побывала представитель РОО матерей солдат «Серд­ца матерей» по области Абай и Восточно-Казахстанской области Марфуга Бармашикова. Посещение прошло в вечернее время в рамках общественного контроля за условиями службы и быта солдат. Представитель общественного объе­динения встретилась с молодым пополнением, недавно прибывшим в ряды Национальной гвардии.

фото: пресс-служба РгК «Шығыс»

Солдаты, проходящие начальный курс подготовки и еще не принявшие военную присягу, охотно отвечали на вопросы, подробно рассказали об условиях проживания, организации питания и медицинском обслуживании. Особое внимание общественница уделила чистоте и комфорту в казармах.

В воинской части созданы необходимые условия для полноценного несения службы. Казармы оборудованы согласно уставным требованиям: в спальных помещениях поддерживается оптимальный температурный режим, установлены функциональные кровати с индивидуальными прикроватными тумбочками, организованы комнаты для хранения личных вещей и бытовых принадлежностей. Отдельного внимания заслуживает досуг. В части действуют библиотека и спортивный уголок, где военнослужащие могут проводить свободное время с пользой.

Питание в столовой организовано по действующим нормам довольствия. Ежедневное меню включает горячие блюда, свежие овощи и фрукты, а также выпечку. Марфуга Бармашикова лично убедилась в качестве приготовления пищи, осмотрев обеденный зал и пообщавшись с персоналом столовой.

В медпункте части круглосуточно дежурят фельдшеры. Воен­нослужащие проходят обязательный ежедневный осмотр, при необходимости им оказывается квалифицированная помощь. Все прибывшие солдаты прошли первичное медобследование, получили прививки.

– Комитет матерей солдат в первую очередь создан для оказания помощи призывникам, которые могут столкнуться с трудностями в период службы. Чаще всего такие ситуации возникают у молодых людей, еще не успевших адаптироваться к армейской жизни. На сегодняшний день в адрес нашей организации не поступало обращений от родителей солдат, проходящих службу в региональном командовании «Шығыс». Напротив, близкие военнослужащих выражают благодарность сотрудникам воинских частей, – отметила Марфуга Бармашикова.

По информации пресс-службы РгК «Шығыс», в воинскую часть 5511 прибыли более 300 молодых солдат из Астаны и Алматы, облас­тей Жетысу, Карагандинской и Павлодарской. В середине нояб­ря они примут военную присягу.

В завершение Марфуга Бармашикова отметила, что подобные проверки будут продолжены на регулярной основе. По ее словам, общественный контроль позволяет своевременно выявлять и решать возникающие вопросы, а также служит дополнительной гарантией соблюдения прав воен­нослужащих срочной службы. Представитель объединения поблагодарила командование час­ти за открытость и готовность к конструктивному диалогу.

#регионы #область Абай #Семей #МВД #Нацгвардия

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