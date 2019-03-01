В Атырауской области многодетных матерей начали обучать новым профессиям. Планируется, что новая мера поддержки для многодетных матерей, матерей-одиночек и женщин из социально уязвимых слоев населения до конца года охватит 300 человек.

Данную инициативу озвучил аким Атырауской области Нурлан Ногаев на отчетной встрече с населением. По словам руководителя Гражданского центра при управлении внутренней политики Атырауской области Айгерим Доскалиевой, в регионе разработана новая мера поддержки безработных многодетных матерей, матерей-одиночек, женщин, воспитывающих детей-инвалидов и относящихся к социально уязвимым слоям населения. Это краткосрочные образовательные курсы по обучению новым профессиям.

– Курсы были разработаны специа­листами Гражданского центра. Наша цель – обучить женщин основам предпринимательства, чтобы они могли стать хозяйками собственного дела, найти в жизни стимул, получить толчок для дальнейшего роста и развития. Продолжительность обучения от недели до месяца, – рассказывает Айгерим. – Мы запустили уже 3 группы с охватом 30 человек. Мамы у нас в основном учатся швейному делу и на повара-кондитера.

Однако не только эти специальности могут получить женщины. Есть возможность освоить парикмахерское дело, маникюр, визаж, бухгалтерию, лечебный массаж, навыки интернет-торговли, SMM-менеджмента и другие.

Мать четверых детей Алия Таженова находится в отпуске по уходу за ребенком. И данная инициатива влас­тей дает ей возможность получить новую специальность. Ее выбор пал на обучение визажиста.

– Мы уже несколько дней обучаемся секретам макияжа. Для нас, занятых лишь домоводством, это хороший шанс бесплатно обучиться и получить дополнительные навыки, – сказала Алия. – Сегодня государство дает реальную возможность многодетным мамам повернуть жизнь в новое русло. Полученные навыки позволят в будущем, возможно, открыть свое дело. Во всяком случае, я буду к этому стремиться. Это позволит пополнить семейный бюджет. А для нас это немало.

По завершении обучения активные участники проекта получат возможность по продвижению собственного дела в социальных сетях, маркетингу и основам бизнеса в режиме онлайн.

На сегодня в регионе пособие от государства получают 12 249 многодетных матерей, из них 5 557 – обладательницы подвески «Күміс алқа», 3 594 мамы носят подвески «Алтын алқа» и 983 – матери-героини, воспитывающие 10 и более детей. Общее же число женщин, получающих пособие от государства, – 22 383 человека.