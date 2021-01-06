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Новое десятилетие
Ермек Токтаров, эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК

В текущем году мы отмечаем 30-летие Независимости Респуб­лики Казахстан. Напоминание о фундаментальных ценностях важно как для ровесников независимости, так и для подрастающих поколений. 30 лет развития Казахстана Глава государства разделил на 3 важных этапа. Первое десятилетие ознаменовалось важными шагами по консолидации казахстанской государственности. Второе десятилетие стало важным этапом внутренней культурной консолидации и утверждения авторитета страны на международной арене. В треть­ем десятилетии были приняты Стратегия «Казахстан-2050», а также другие важные государственные прог­раммы, решены все воп­росы о государственной границе. Все достижения страны связаны с именем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы ­Нурсултана Назарбаева. Глава государства отмечает, что Елбасы стал вечным символом Независимости.

По словам Главы государства, задача на четвертое десятилетие Независимости – стать сильным государством и мудрым народом. Для этого необходимо продолжить политические и экономические реформы, процесс по модернизации общественного сознания, сформировать нацию, соответствующую требованиям времени. Решение этой задачи невозможно без обращения прис­тального внимания к истории народа, особенно к периоду первой половины XX века, который ознаменовался двумя мировыми войнами, голодом 20-х и 30-х годов. Для объективной оценки произошедших событий, а также полноценного анализа зас­луг деятелей «Алаш», по словам Главы государства, необходимо привлекать профессиональных историков. Причем результаты работы в рамках предстоящих исследований, как и в рамках программы «Культурное наследие», должны стать доступными и распространяться среди всего населения, особенно среди молодежи.

Сейчас нас никто не ограничивает в проявлении творческой и интеллектуальной свободы для создания образов исторических героев, событий и других символов, способных объединить народ. Кинематограф в этом контекс­те как всегда играет решающую роль. И в современном Казахстане достаточно талантливых и подготовленных людей, чтобы решать задачи национального масштаба. В пример Глава государства приводит историю Золотой Орды, которая достаточно хорошо изучена историками, но еще слабо представлена в массовой культуре.

Меры по развитию политичес­кой культуры народа предполагают не только знание истории страны, но и активное участие в принятии политических решений. Президент Токаев считает, что необходимо начать с выборности сельских акимов, чтобы далее, по мере практического применения демократических механизмов, переходить к выбору акимов районов и более высокого уровня.

Новый этап развития независимости Республики Казахстан должен сопровождаться стремлением к согласию и единству всего народа. Подводя итоги тридцати лет существования Независимого Казахстана, мы видим, сколько всего было дос­тигнуто. Вступая в новое десятилетие Независимости, мы должны понимать, сколько всего еще предстоит сделать, чтобы сохранить и укрепить нашу государственность.

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