Свежий выпуск Новое десятилетие 6 января 2021 г. 11:16 Ермек Токтаров, эксперт Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК В текущем году мы отмечаем 30-летие Независимости Республики Казахстан. Напоминание о фундаментальных ценностях важно как для ровесников независимости, так и для подрастающих поколений. 30 лет развития Казахстана Глава государства разделил на 3 важных этапа. Первое десятилетие ознаменовалось важными шагами по консолидации казахстанской государственности. Второе десятилетие стало важным этапом внутренней культурной консолидации и утверждения авторитета страны на международной арене. В третьем десятилетии были приняты Стратегия «Казахстан-2050», а также другие важные государственные программы, решены все вопросы о государственной границе. Все достижения страны связаны с именем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Глава государства отмечает, что Елбасы стал вечным символом Независимости.По словам Главы государства, задача на четвертое десятилетие Независимости – стать сильным государством и мудрым народом. Для этого необходимо продолжить политические и экономические реформы, процесс по модернизации общественного сознания, сформировать нацию, соответствующую требованиям времени. Решение этой задачи невозможно без обращения пристального внимания к истории народа, особенно к периоду первой половины XX века, который ознаменовался двумя мировыми войнами, голодом 20-х и 30-х годов. Для объективной оценки произошедших событий, а также полноценного анализа заслуг деятелей «Алаш», по словам Главы государства, необходимо привлекать профессиональных историков. Причем результаты работы в рамках предстоящих исследований, как и в рамках программы «Культурное наследие», должны стать доступными и распространяться среди всего населения, особенно среди молодежи.Сейчас нас никто не ограничивает в проявлении творческой и интеллектуальной свободы для создания образов исторических героев, событий и других символов, способных объединить народ. Кинематограф в этом контексте как всегда играет решающую роль. И в современном Казахстане достаточно талантливых и подготовленных людей, чтобы решать задачи национального масштаба. В пример Глава государства приводит историю Золотой Орды, которая достаточно хорошо изучена историками, но еще слабо представлена в массовой культуре.Меры по развитию политической культуры народа предполагают не только знание истории страны, но и активное участие в принятии политических решений. Президент Токаев считает, что необходимо начать с выборности сельских акимов, чтобы далее, по мере практического применения демократических механизмов, переходить к выбору акимов районов и более высокого уровня.Новый этап развития независимости Республики Казахстан должен сопровождаться стремлением к согласию и единству всего народа. Подводя итоги тридцати лет существования Независимого Казахстана, мы видим, сколько всего было достигнуто. Вступая в новое десятилетие Независимости, мы должны понимать, сколько всего еще предстоит сделать, чтобы сохранить и укрепить нашу государственность.