В рамках «круглого стола» рассмотрены различные аспекты хода реализации программы «Рухани жаңғыру», в особенности на поставленных Президентом в ходе презентации проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» задачах.

В мероприятии приняли участие авторы перевода учебников на казахский язык, эксперты Института Евразийской интеграции, профессорско-преподавательский состав, докторанты и магистранты.

В своем приветственном слове декан факультета журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Гумилева, к. ф. н., профессор Кайрат Сак отметил высокую роль программ­ной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в модернизации общественного сознания. Профессор акцентировал внимание на научно-исследовательских проектах факультета в создании условий перехода казахского языка на латиницу и возможностях научного проектирования для молодежи.

От имени Института Евразийской интеграции с приветственным словом выступила заместитель директора Наталья Калашникова. По ее словам, анализ социологических исследований, проведенных институтом, показал, что в казахстанском обществе фиксируется высокий уровень поддержки модернизационных процессов, проводимых государством. Отмечены значимость деятельности студенческой молодежи в модернизации национального сознания, особая роль проекта «100 новых учебников» в деле просвещения молодого поколения. Также особо было подчеркнуто президентское видение стратегии в образовательной и научной сферах, позволяющей «осуществить пятилетку общенационального обучения».

В ходе «круглого стола» участники получили возможность подробно ознакомиться с презентованными Главе государства учебниками, выпущенными в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке», и встретиться с автором перевода учебника – заведующим кафедрой казахского и русского языков университета КазГЮУ, кандидатом филологических наук, ассоциированным профессором Уланом Еркинбаевым, который работает над новым изданием.

С комментариями также выступили магистранты и докторанты кафедры политологии, которые будут обучаться по учебникам нового поколения.