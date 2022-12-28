Новое ледовое шоу "Алладин" с участием звезд фигурного катания представят в Алматы

Культура
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Макаренко Людмила
Обозреватель Алматинского корпункта

Постановщики спектакля не стали далеко уходить от киносценарного замысла и отклоняться от основной сюжетной линии, они просто поставили героев на коньки – всех без исключения. Острые лезвия достались даже Волшебному коврику.

Фото Ольги Апельганец

Горячие страсти на холодном льду обещают жителям и гостям Алматы постановщики нового шоу с участием звезд отечественного фигурного катания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

После небольшой презентации ледового спектакля, премьера которого состоится в начале января в Алматы, его режиссер-постановщик Азат Жабелов рассказал, как создавалось представление.

"Мы долго решали, какую историю взять в работу, и наконец подумали: "А не замахнуться ли нам на что-то покрупнее?" Смелости организаторского штаба хватило на вещь, действительно, не мелкую и претенциозную. Достаточно вспомнить только последние ремейки по сюжету о затейнике Аладдине, чтобы собралась приличная топ-линейка. К примеру, первая анимационная версия восточной сказки от студии Уолта Диснея стала самым кассовым фильмом 1992 года, к тому же заработала сразу два "Оскара". Через пару лет приключения заглавной парочки – Аладдина и его сердечной подруги Жасмин – развивались уже в мультсериальном сиквеле и заняли три сезона. А недавняя голливудская экранизация получилась почти классическим мюзиклом, чего мало кто ожидал от режиссера-хулигана Гая Ричи", - сказал режиссер.

По его словам, постановщики ледового шоу в Алматы не стали далеко уходить от киносценарного замысла и отклоняться от основной сюжетной линии, они просто поставили героев на коньки – всех без исключения. Острые лезвия достались даже Волшебному коврику – верному другу главного героя. Вот только как это приобретение отразится на способности ковра-самолета к воздухоплаванию, пока остается загадкой. До премьеры многие драматургические "фишки" авторы не раскрывают.

"Могу пообещать, что мы покажем всю мощь спецэффектов, и их будет много! Ярким станет появление Джина – в точности воспроизведем киношный вариант: дым, шум и настоящий вихрь. По ходу пьесы он начнет еще и стрелять вспышками магического огня прямо голыми руками. Огня на льду в "Аладдине" вообще будет много: он забьет холодными фонтанами из-под лезвий коньков, на глазах публики световые метаморфозы случатся с посохом Джафара… Что поделать – горячие восточные страсти!" – говорит Азат Жабелов.

Первое в Казахстане ледовое шоу компания "Olympic shows" провела еще в 2016 году, и с тех пор к каждому новогоднему празднику готовится премьера. Правда, открытие нового сезона оказалось нерядовым – представление должно пройти не на катке Центрального стадиона, а в крупнейшем ледовом дворце страны – "Алматы Арена".

"Спецэффекты, свет, звук – все это должно быть масштабнее, чтобы охватить весь объем арены, – продолжает постановщик. – Построены декорации в два этажа: 6 метров высотой и 28 длиной – огромное и сложное сооружение. Вся постановка будет воспроизводиться на LED-экранах, так зрители смогут следить за эмоциями актеров – а они готовятся к настоящей драматической игре".

Также впервые, по словам продюсера "Olympic shows" Дины Кистаубаевой, в шоу привлечены звезды отечественного фигурного катания первой величины. В роли принцессы Жасмин выйдет Элизабет Турсынбаева – серебряный призер чемпионата мира, четырехкратная чемпионка Казахстана, бронзовый призер зимних Азиатских игр – фигуристка, которая останется в истории спорта как первая среди женщин исполнительница четверного прыжка "сальхов".

Её верного возлюбленного Аладдина "откатает" четырехкратный чемпион РК, призер международных чемпионатов Мелис Хакимов, после ухода из большого спорта он продвигает фигурное катание в родной Караганде.

Джафара зрители увидят в исполнении действующего чемпиона Казахстана, серебряного призера этапа гран-при Михаила Шайдорова. Его сценическим соперником в роли Джинна станет Рахат Бралин, еще один член национальной сборной.

"Для нас большая честь, что ребята нашли возможность поработать в нашем проекте, – говорит Дина Кистаубаева. – И для зрителей будет большой подарок – редкая возможность видеть катание мастеров экстра-класса".

В "Аладдине" примут участие около двадцати фигуристов, в массовых сценах на лед выйдут до сорока участников. В программу включены технически сложные элементы, в том числе прыжки в три и четыре оборота. Специально для представления сшиты колоритные костюмы-трансформеры и заказана музыка. По всем этим параметрам, как утверждает продюсер, казахстанский "Аладдин" мог бы опередить любое привозное ледовое шоу.

Убедиться в правоте такого утверждения совсем скоро смогут алматинские зрители и гости мегаполиса. В других городах Казахстана его, скорее всего, не увидят, потому что это сложно, дорого и невыгодно. Хотя с мировым уровнем подготовки казахстанских фигуристов, покидающих спорт, и интересом к нему публики, в стране давно бы пора завести постоянно действующий репертуарный ледовый театр. Кому вот только об этом намекнуть? Не Джинну же.

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