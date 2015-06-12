Новое медицинское оборудование получили казахстанские спортсмены
Национальные сборные команды Казахстана по боксу, греко-римской, вольной и женской борьбе, дзюдо, тхеквондо, легкой атлетике получили новое медицинское оборудование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Сonfederation.
"Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта оснастила федерации 11 мобильными комплексами и расходными материалами", – отметили в информации.
Данное оборудование позволит специалистам комплексно-научной группы (врачи, физиологи, биохимики) вести постоянное наблюдение спортсменов непосредственно во время проведения учебно-тренировочных сборов.
Новые комплексы дают возможность своевременно определять признаки утомления и переутомления организма спортсмена, которые зачастую и являются причиной травматизма.
"Конфедерация очень своевременно оснастила федерации мобильными комплексами, так как утомление является важнейшей проблемой физиологии спорта и одним из наиболее актуальных вопросов медико-биологической оценки тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Данные мобильные комплексы позволят наблюдать за состоянием здоровья наших спортсменов и за темпом изнашиваемости организма", – сообщил координатор по медицине Казахстанской федерации тхеквондо (WTF) Нурдаулет Сабыртаев.
В данное время комплексно-научные группы национальных сборных команд уже применяют мобильные медицинские комплексы в своей работе. Для этого были организованы специальный семинар-тренинг и обучение персонала по их применению.