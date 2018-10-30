Новое мобильное приложение для предпринимателей запустят в РК

Общество
Фото из открытых источников
Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Аблай Мырзахметов сообщил о запуске нового приложения для предпринимателей в 2019 году, передает Inform.kz.

"Планируется миллион предпринимателей перевести на цифровые технологии. Это будет мобильное приложение "Atameken Service", которое любой предприниматель бесплатно может скачать и получить обширную информацию и легко в нем ориентироваться. Онлайн платформа действует по принципу market place, то есть там же можно будет получить услуги и частных компаний. У нас есть договоренность с Правительством, через наш сервис будет специальный шлюз, который позволит получать как государственные меры поддержки, так и госуслуги", - сказал Мырзахметов.

Новое мобильное приложение заработает в 2019 году.

"У каждого предпринимателя будет открыт личный электронный кабинет, можно будет получить налоговую консультацию. Любой предприниматель может рассчитывать на бесплатную правовую помощь. Есть сервисы B2B, то есть мы даем полную информацию обо всех предпринимателях. С 1 января 2019 года мы подтверждаем индустриальные возможности любых отечественных производителей, которые имеют свое производство", - пояснил он.

Как отметил глава НПП, в настоящее время проект запущен в пилотном режиме в Астане, Алматы и Актюбинской области и охватывает только 200 тысяч предпринимателей.

"Мы понимаем масштаб огромный, это требует пересмотра всех бизнес-процессов и наших взаимоотношений с правительственными органами, бизнесом и инвесторами", - заключил Мырзахметов.

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