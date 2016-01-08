Новое пенсионное законодательство для военнослужащих предусматривает ряд исключений Официально Министерство Обороны РК

Центр пенсионного обеспечения МО РК со своей стороны напоминает, что при выходе на пенсию по достижению предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или организационно-штатным мероприятиям право на получение пенсионных выплат имеют только военнослужащие с выслугой более 25 лет или общим трудовым стажем 25 лет и более, из которых 12 лет и 6 месяцев – непрерывной воинской службы. В ином случае военнослужащий получать пенсию за выслугу лет не может.

Однако, если военнослужащий, к примеру, уволился из ВС РК до достижения предельного возраста состояния на воинской службе и имеет выслугу более 25 лет, из которых срок непрерывной воинской службы – 12 с половиной лет, то он имеет право на пенсионные выплаты.

Стоит отметить, что при увольнении из Вооруженных Сил РК без права на пенсионные выплаты за выслугу лет, бывший военнослужащий уже как гражданское лицо, может оформить пенсию по возрасту на общих основаниях согласно закону.

Относительно пенсионных взносов, накопленных военнослужащим за время службы, в Центре пенсионного обеспечения МО РК объяснили, что данные средства со своего счета человек, которому пенсионные выплаты не были назначены, имеет право получить при достижении пенсионного возраста, установленного законодательством.

