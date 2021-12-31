Новое постановление по проекту Ashyq подписал главный санврач Казахстана

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Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление «О внедрении проекта Ashyq», передает Kazpravda.kz.     

Согласно документу, на объектах продолжатся реализация и внедрение Ashyq.

Документом утверждены Алгоритм включения новых участников в проект Ashyq; Алгоритм внедрения Ashyq и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом; Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта; Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в Ashyq; Критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в Ashyq, при наличии «зеленого» безопасного статуса; Критерии присвоения статуса «Лидеры Ashyq».

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:

- в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах – до 00:00 часов, лидерам Ashyq – до 02:00 часов;

- в регионах, находящихся в «желтой» зоне – до 01:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 03:00 часов;

- в регионах, находящихся в «зеленой» зоне – до 03:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 05:00 часов.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Объекты, участвующие в Ashyq, согласно приложению 5 к постановлению, работают в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

В регионах «темно-красной» зоны:

- приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

- запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

- вводятся ограничительные меры выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (МВК);

- допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу «дом быта» и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

- принимаются аналогичные меры по ужесточению в регионах, находящихся в агломерации с регионами, расположенными в «темно-красной» зоне, на основании решения МВК.

Настоящее постановление вступает в силу с 5 января 2022 года. С полным его текстом можно ознакомиться здесь.

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