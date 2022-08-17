Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане

Заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева 16 августа этого года подписала постановление «О мерах профилактики коронавирусной инфекции в городе Нур-Султане», сообщает Kazpravda.kz.

Документ подписан с учетом снижения регистрации случаев заболеваемости коронавирусом в городе и перехода Нур-Султана в «зеленую» зону.

Согласно постановлению, акимату Нур-Султана, столичной палате предпринимателей, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, физическим и юридическим лицам рекомендовано носить маски:

- при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, стадионы и другие спортивные сооружения и тому подобное);

- в организованных коллективах;

- при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

 

 

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