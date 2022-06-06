Новое решение по базовой ставке в Казахстане принял Нацбанк

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,00% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,00%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,00%, сообщает Kazpravda.kz.

"Решение принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национального банка. Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году", – говорится в сообщении пресс-службы финрегулятора.

Отмечается, что в мае 2022 года годовая инфляция продолжила ускорение, составив 14%.

"При этом отмечаем ускорение всех компонентов индекса потребительских цен. Наибольший вклад в годовую инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. На фоне перебоев в логистических цепочках поставок и устойчивого спроса продолжилась тенденция роста цен на товары с высокой импортной составляющей. Сдерживает инфляцию мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги и ГСМ.

Месячная инфляция хоть и продолжила замедление в мае до 1,4% (в апреле – 2%), все еще остается высокой и превышает среднеисторическую норму. Низкий темп замедления месячной инфляции связан как с устойчивым внутренним спросом при положительном фискальном импульсе, так и с повышенными инфляционными ожиданиями", – подчеркнули в Нацбанке.

При этом в пресс-службе добавили, что экономика растет быстрее ожиданий. По итогам января-апреля 2022 года рост ВВП составил 4,4%.

"Несмотря на геополитическую обстановку в мире и аварию на нефтепроводе КТК, рост экономики продолжился. На фоне роста мировых цен на сырье и снятия карантинных ограничений высокие темпы роста демонстрируют все основные отрасли экономики.

Показатели потребительского спроса отражают положительную динамику. Так, в апреле т.г. восстановился рост розничного товарооборота после существенного спада из-за январских событий в стране. В частности, восстановился товарооборот продуктов питания, который находился в отрицательной зоне в первом квартале т.г. Сохраняющийся рост потребительского кредитования обусловил быстрое восстановление товарооборота непродовольственных товаров в феврале с дальнейшим ускорением в апреле т.г.", – продолжили в Нацбанке.

Вместе с тем ожидается более слабый рост мировой экономики, чем предполагалось ранее. В 2022-2023 годах мировая экономика увеличится на 3,6% (предыдущий прогноз МВФ на 2022 год – 4,4%, на 2023 год – 3,8%). По прогнозам Consensus Ecs. в России в 2022 году ожидается сокращение экономики на 9%, в 2023 году – на 1,4%. Темпы роста экономики Китая замедлятся, составив в 2022 году 4,7%, в 2023 году – 5,1%. В ЕС в 2022 году ожидаются темпы роста экономики на уровне 2,8% и 2,3% в 2023 году.

Согласно обновленным прогнозам Национального банка, рост экономики в Казахстане в 2022 году сложится на уровне 2,8-3,8%.

"Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", – добавили в Нацбанке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 25 июля 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.