Новое решение в лечении варикоза

Впервые в Центральной клинической больнице МЦ УДП РК прошла радиочастотная абляция варикозно-расширенных вен нижних конечностей. Ее провел руководитель хирургической службы Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента РК Берик Кайкенов на новом специальном оборудовании. Главное преимущество этой современной операции - малоинвазивность, с помощью прокола интрадюсером проводится доступ датчика к проблемной вене и изнутри ее подвергают облучению. Хирурги этот процесс сравнивают с работой микроволновки, потому что происходит такое же тепловое воздействие только через датчик.

- Это хирургия одного дня, пациент приходит на операцию утром, а вечером уходит домой своими ногами, ему проводят местную анестезию. Ранее приходилось таким больным делать разрез и удалять вену, после чего была длительная реабилитация. Теперь ее почти нет, пациенты быстро восстанавливаются. Противопоказаний тоже очень мало. За четыре года мы провели десятки таких операций и рецидивов, осложнений ни у кого не было, - рассказал Берик Кайкенов.

Проблема варикоза очень актуальна в Казахстане, в основном им страдают многодетные матери и пожилые люди. Новая операция сможет значительно облегчить им жизнь. Несмотря на то, что радиочастотная абляция в Европе и США считается золотым стандартом, у нас в стране редко где ее делают, мало специалистов и оборудования. Теперь ее будут проводить и в СОВМИНКЕ.