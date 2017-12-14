Свежий выпуск
Новое слово в исторической науке
Валентина Фиронова

Открывая встречу, директор института, доктор исторических наук Буркитбай Аяган подчеркнул, что наряду с фундаментальными исследованиями его коллеги находят время для работы над книгами, которые становятся заметным явлением не только в науке, но и в общественной жизни страны. Так, ведущий научный сотрудник института, кандидат исторических наук Николай Лапин в своей моно­графии предпринял попытку научного осмысле­ния роли Президента в процессе формирования исторического сознания казахстанцев на современном этапе.

Как отмечает автор, в его работе анализируются труды, выступления, интервью Главы государства как источники формирования сознания граждан современного Казахстана. Выявлены исторические образы, символы и модели интерпретации исторического прошлого, отраженные в политичес­ком дискурсе Нурсултана

Назарбаева. Систематизированы результаты ряда социологических исследований, в которых наглядно показаны аспекты формирования исторического сознания казахстанцев в начале XXI века.

Книга рассчитана не только на историков, социологов и политологов, но и на всех, кому интересны проблемы новейшей истории Казахстана. Основное место в издании уделено многогранной деятельности Лидера нации, которому удалось не только сохранить созидательный потенциал независимости в первой половине 1990-х годов, но и сделать все для становления современного государства, отвечающего вызовам нового тысячелетия. Достижения Казахстана, как показывает Николай Лапин, лежат не только в области государственного, но и, что не менее важно, в области национального строительства. Это содействует формированию общенациональной идентичности, цельного общественного сознания в стране.

Живейший интерес у собравшихся вызвала и книга «Смутное время. Неизвестные страницы известной истории», ставшая результатом глубоких и кропотливых исследований известных казахстанских ученых Буркитбая Аягана, Алимы Ауанасовой и Еркеша Нурпеисова.

Исследование написано в научно-популярном жанре и основано на документах, свидетельствующих о драматических событиях, связанных с попытками возрождения казахской национальной государственности в 1917–1920 годах. Не обошли авторы стороной и негативные преобразования советского периода. Смысловым ядром книги стала революционная деятельность передовой интеллигенции Казахстана, боровшейся за создание Алашской и Туркестанской автономий, но прекративших свое существование под давлением большевиков. В работе дается новая интерпретация фактов, послуживших созданию Казахской Советской Социалистической Автономной Республики в 1920 году.

И нет сомнения, что издание, проливающее свет на неизвестные страницы отечественной истории и выдающуюся роль интеллектуальной элиты степного края, адресовано широкому кругу читателей, особенно молодежи, так как исторические знания способствуют формированию и укреплению патриотизма.

Высокую оценку представленных книг дали депутат Мажилиса Парламента, доктор исторических наук, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов, известный ученый и публицист Амиржан Альпеисов, преподаватели вузов, школ, ученые. Выступающие отмечали, что Глава государства уделяет первостепенное внимание изучению и популяризации истории, культуры, и в обществе не ослабевает интерес к прошлому страны, стремление понять современные глобальные процессы.

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