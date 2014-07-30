Новое уголовное дело заведено на топ-менеджера дочерней компании КТЖ

Новое уголовное дело заведено на бывшего топ-менеджера дочерней компании АО "Қазақстан Темір Жолы", сообщает пресс-служба Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

"15 июля в отношении Ергали Калаубаева возбуждено новое уголовное дело по факту хищения денежных средств АО "Локомотив" в сумме свыше 30 миллионов тенге при осуществлении возмещения затрат ТОО "Нұр Табыс Мұнай-НТМ", понесенных при транспортировке дизельного топлива железнодорожным транспортом", – указывается в сообщении.

Уголовные дела расследуются, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, финансовая полиция в мае 2014 года задержала исполнительного директора АО "Локомотив" Ергали Калаубаева по подозрению в получении взятки в общей сумме $100 тыс. от представителя ТОО "Нур Табыс Мунай-НТМ" за создание условий для заключения договора на поставку дизельного топлива. Позднее с санкции суда он был арестован.

Кроме того, по обвинению в соучастии в получении взятки был объявлен в розыск исполнительный директор АО "Казтемиртранс" Альмусин. Его местонахождение устанавливается.