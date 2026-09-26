Новое водохранилище появится на реке Большой Узень в ЗКО

Водное хозяйство
Дана Аменова
корреспондент

Данные проекты позволят улучшить водообеспечение около 28,5 тыс. га земель.

Фото: пресс-служба Минводы

В Уральске состоялась встреча министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с жителями Западно-Казахстанской области, в ходе которой глава водохозяйственного ведомства рассказал о проводимой работе по развитию водной отрасли региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

В частности, при поддержке Исламского банка развития (ИБР) в Казталовском районе начата реализация проекта по строительству водохранилища на реке Большой Узень. Объект объемом 28,4 млн кубометров обеспечит орошение 12 тыс. га лиманов с перспективой расширения до 20 тыс. га.

Кроме того, при поддержке ИБР в области планируется реконструкция Битикского водохранилища и четырех магистральных каналов.

Данные проекты позволят улучшить водообеспечение около 28,5 тыс. га земель. Во всех проектах предусмотрено внедрение элементов автоматизированного учета воды.

«Решение вопросов в водной сфере требует совместных действий центральных государственных и местных исполнительных органов, водохозяйственных организаций и водопользователей. Реализуемые в Западно-Казахстанской области проекты направлены на обеспечение стабильной подачи воды, снижение ее потерь, более эффективное орошение сельхозземель и защиту населенных пунктов от паводков», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В ходе встречи жители Западно-Казахстанской области задали министру вопросы касательно защиты малых рек от истощения, предотвращения загрязнения водных объектов и реконструкции гидротехнических сооружений.

 Далее Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан, по итогам которого дал конкретные поручения руководителям ответственных комитетов и департаментов.

#ЗКО #река #водохранилище #Минводы

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