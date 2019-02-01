​Новое явление в науке

Научное открытие в облас­ти электрохимии металлов «Явление пост­электролизного химичес­кого растворения титана в водных кислых растворах» совершила группа ученых: академик НАН РК Абдуали Баешов, профессор Ажар Баешова и доцент Гани Изтлеуов во главе с президентом НАН РК Муратом Журиновым. Совершенное авторами научное открытие подтверждает тео­ретическую возможность химического растворения электроотрицательных металлов в водных растворах. Практическое значение открытия заключается в появлении нового направления в области химии и технологии титана. Становится возможным получение ценных соединений титана химическим постэлектролизным растворением его отходов в виде лома, стружек и порошков, считающихся непригодными для использования на практике. Как известно, соединения титана широко применяются в области химии, металлургии и в народном хозяйстве. Например, гидроксит титана (IV) – в качестве сорбента, диоксид титана как пигмент для красителей и так далее. Разработанные авторами методы позволяют значительно расширить области применения как известных, так и новых соединений титана.

Встреча ведущих ученых страны стала еще одной возможностью обсудить достижения, проблемы и перспективы развития казахстанской науки, а также сотрудничество с зарубежными академиями наук – Россией, Беларусью, Украиной и Китаем. Как отметил Мурат Журинов, достижения Казахстана в первую очередь связаны с внедрением прог­раммы индустриализации, разработанной при непосредственном участии Главы государства. В результате появилось множество новых промышленных отрас­лей и рабочих мест.

Мурат Журинов отметил, что традиционно казах­станская наука успешно развивается в таких ведущих отраслях экономики, как горно-металлургическая, нефтегазохимическая и аграрная. В стране действует многоотраслевой горно-металлургический комплекс с его добывающими, обогатительными и металлургическими предприятиями, а также научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими учреждениями.

Истощение природных минеральных запасов требует вовлечения в сферу производства техногенного сырья. Ряд разработанных в Казахстане технологий может успешно конкурировать с передовыми зарубежными. В числе прорывных направлений развития металлургии можно выделить разработку и реализацию инновационных технологий, обеспечиваю­щих рост извлечения цветных, благородных, редких, редкоземельных металлов, спецсталей и суперсплавов.

По словам президента НАН РК, сравнительный анализ разработок казахстанских ученых в облас­ти химичес­ких наук с мировыми современными тенденция­ми показывает высокий уровень работ, выполненных в области нефте­переработки, газонефтехимии, катализа, электрохимии, синтезов на основе наноматериалов, фитохимии. Они характеризуют­ся междисциплинарными подходами, использованием нанотехнологических методологий и соблюдением основных принципов «зеленой химии».

Вместе с тем президент Академии наук напомнил о необходимости более активной поддержки экономики инновационными дос­тижениями. В развитых западных странах это называется «Scientific support» (научной помощью), то есть научным сопровождением производства.

– Актуальность приобретенной, пусть даже самой современной, технологии в связи с быстрым развитием науки теряется уже в течение пяти лет. Поэтому надо поддерживать любой завод или фабрику на перед­нем крае на основе научного сопровождения, как это делают в США, Западной Европе, Японии, Южной Корее, – сказал Мурат Журинов.

Обращая внимание на проб­лему низкой востребованности научных разработок со стороны произ­водства, президент НАН РК отметил, что одной из причин стало отсутствие моста между научной лабораторией и заводом.

– За последние 25 лет накопилось большое количество завершенных работ для внедрения в производство. Однако они не внедряются из-за невозможности проведения полупромышленных испытаний и получения опытных партий продуктов. Ранее при крупных заводах были опытные или экспериментальные цеха. Таким образом, назрела необходимость возродить их наряду с конструкторскими отделами, хотя это требует больших финансовых вложений. Вопрос можно решить с помощью создания государственно-частного парт­нерства, которое находит в наше время большое распространение, – подчеркнул президент НАН РК.

Мурат Журинов убежден в необходимости усиления взаимосвязи науки с реаль­ным сектором экономики и налаживания коммерциализации результатов научной деятельности. Нужно реализовать предложение, озвученное Главой государст­ва на юбилейной сессии НАН РК, о выделении 1,0% от дохода добывающих отраслей промышленности для финансирования научных исследований, в первую очередь на создание опытно-экспериментальных цехов и конструкторских бюро.