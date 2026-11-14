Новое здание для скорой

В Петропавловске Северо-Казахстанской области по поручению Президента к декабрю следующего года построят новое здание для станции скорой и неотложной медицинской помощи. На эти цели из Фонда инфраструктурного развития выделено 5,9 млрд тенге, в том числе около 800 млн тенге – на закуп современного медицинского оборудования.
Как сообщила пресс-служба Правительства, проект осуществляется в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в нынешнем Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», касающихся строительства и модернизации в регионах объектов здравоохранения.
В настоящее время действующая областная станция скорой помощи координирует работу 22 городских бригад и 14 сельских подразделений, обеспечивающих медицинское обслуживание более 510 тыс. жителей. Среднесуточная нагрузка на каждую медицинскую бригаду – по 16 вызовов, в год – свыше 100 тыс. выездов.
Новый строящийся комплекс на площади в 1,5 га будет включать четырехэтажный главный корпус с цифровой диспетчерской, симуляционным центром, теплым гаражом на 20 санитарных машин, оснащенным моечной базой и ремонтным цехом.
В новом здании проектом также предусмотрены помещения для специализированной техники, хранения медицинского инструментария и лекарственных средств. Особое внимание будет уделено оснащению станции оборудованием для поддержания так называемой «холодовой цепи», которой обеспечиваются необходимые температурные условия хранения препаратов, позволяющие сохранить их качество и эффективность.
По мнению экспертов, строительство новой станции скорой помощи сократит время реагирования на экстренные вызовы, повысит оперативность оказания местному населению медицинских услуг. Современная цифровая диспетчерская позволит ускорить обработку вызовов, точнее определять их приоритетность и оперативно направлять по адресам медицинские бригады. Таким образом, в республике продолжится развитие инфраструктуры здравоохранения, направленное на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Достаточно сказать, что в нынешнем году в Казахстане на строительство около 50 объектов здравоохранения Правительством выделено 108 млрд тенге. В регионах планомерно возводятся крупные лечебные учреждения, среди которых многопрофильные больницы на 300 коек в Кызылорде и Усть-Каменогорске, поликлиники в Атырауской области, а также амбулаторные комплексы в селе Бесколь Северо-Казахстанской области и Талдыкоргане. В Усть-Каменогорске, как мы сообщали ранее, в октябре ввели в эксплуатацию современный Центр гематологии.