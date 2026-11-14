Новое здание для скорой

В Петропавловске Северо-Казахстанской области по поручению Президента к декабрю следующего года построят новое здание для станции скорой и неотложной медицинской помощи. На эти цели из Фонда инфраструктурного развития выделено 5,9 млрд тенге, в том числе около 800 млн тенге – на закуп современного медицинского оборудования.

Фото: пресс-служба Правительства

Как сообщила пресс-служба Правительства, проект осущест­вляется в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в нынешнем Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», касающихся строительства и модернизации в регионах объектов здравоохранения.

В настоящее время действующая областная станция скорой помощи координирует работу 22 городских бригад и 14 сельских подразделений, обеспечивающих медицинское обслуживание более 510 тыс. жителей. Среднесуточная нагрузка на каждую медицинскую бригаду – по 16 вызовов, в год – свыше 100 тыс. выездов.

Новый строящийся комплекс на площади в 1,5 га будет включать четырехэтажный главный корпус с цифровой диспетчерской, симуляционным центром, теплым гаражом на 20 санитарных машин, оснащенным моечной базой и ремонтным цехом.

В новом здании проектом также предусмотрены помещения для специализированной техники, хранения медицинского инструментария и лекарственных средств. Особое внимание будет уделено оснащению станции оборудованием для поддержания так называемой «холодовой цепи», которой обеспечиваются необходимые температурные условия хранения препаратов, позволяющие сохранить их качество и эффективность.

По мнению экспертов, строи­тельство новой станции скорой помощи сократит время реагирования на экстренные вызовы, повысит оперативность оказания местному населению медицинских услуг. Современная цифровая диспетчерская позволит ускорить обработку вызовов, точнее определять их приоритетность и оперативно направлять по адресам медицинские бригады. Таким образом, в республике продолжится развитие инфраструктуры здравоохранения, направленное на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Достаточно сказать, что в нынешнем году в Казахстане на строительство около 50 объектов здравоохранения Правительством выделено 108 млрд тенге. В регионах планомерно возводятся крупные лечебные учреждения, среди которых многопрофильные больницы на 300 коек в Кызылорде и Усть-Каменогорске, поликлиники в Атырауской области, а также амбулаторные комплексы в селе Бесколь Северо-Казахстанской области и Талдыкоргане. В Усть-Каменогорске, как мы сообщали ранее, в октябре ввели в эксплуатацию современный Центр гематологии.