Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Арсузском районе турецкой провинции Хатай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Согласно информации управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), землетрясение было силой 5,1 балла, эпицентр находился в Средиземном море.

Землетрясение, произошедшее 6 км от Арсуза, было зафиксировано на глубине 9,26 км.

Губернатор Хатая Рахми Доган заявил, что после землетрясения они не получали никаких уведомлений о каких-либо неблагоприятных событиях, в том числе о повреждении зданий.

«Наши группы продолжают сканировать территорию», – сказал губернатор.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

Согласно последней информации, от стихийного бедствия в стране погибли более 38 тысяч человек.