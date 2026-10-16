Новое звучание известных кюев представили в Астане

Культура
Дана Аменова
корреспондент

При поддержке МКИ РК в «Казахконцерте» состоялся концерт «Күй & Симфония» Казахского государственного симфонического оркестра и Центра национального искусства «Халық қазынасы». Вечер, объединивший традиционное искусство кюя и симфоническую музыку, открыл ценителям искусства новые грани национального наследия.

Фото: пресс-служба Казахконцерта

Особенностью программы стало сочетание традиционного исполнения кюев и их оркестровых версий. Слушатели смогли сравнить знакомые мелодии в звучании домбры и симфонического оркестра, по-новому ощутив их музыкальные краски и выразительность.

Вечер открылся «Танцевальной сюитой» из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. В программе прозвучали «Сылқылдақ» и «Қосбасар» Таттимбета, «Соқыр Есжан» Есжана, «Қосалқа» и «Құдаша» Даулеткерея, «Балбырауын» Курмангазы, одноимённый кюй Дайрабая и народный кюй «Ақсақ құла».

Традиционное искусство кюя представили заслуженный деятель Казахстана Кайрат Айтбаев, лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын» Ардак Елеусиз, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Едиль Басыгараев, лауреаты международных и республиканских конкурсов Бауыржан Бекмуханбет, Ерсултан Ерболатулы, Жанту Дадабаев, Тогжан Умбет и Дарын Кудайберген.

В сопровождении оркестра Акерке Тажибаева исполнила «Қамбар батыр» Ыкыласа, Нуркен Яхияев — «Салтанат» Толегена Момбекова, а Олжас Курманбек — «Қаракемер» Куата Шильдебаева.

В завершение концерта симфонический оркестр и ансамбль кюйши совместно исполнили «Сарыарқа» Курмангазы. Произведение, передающее бескрайние просторы Великой степи и дух свободы, стало ярким финалом вечера.

«Күй & Симфония» объединил самобытность кюя с широкими возможностями симфонического оркестра, раскрыв перед слушателями богатство и многогранность казахской музыки.

 

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