Нового акима Карагандинской области представили активу региона

Правительство

На встрече с активом региона глава Правительства отметил, что руководство области должно продолжить реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Караганде прошло собрание депутатов маслихатов всех уровней Карагандинской области с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова и руководителя администрации президента РК Мурата Нуртлеу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

На рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима региона – Аймаков Сержан Жанабекович и Булекпаев Ермаганбет Кабдулович. Соответствующее письмо главы государства зачитал Алихан Смаилов.

Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Аймакова поддержали 40 депутатов, за Булекпаева голос отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняло участие 178 депутатов.

На встрече с активом региона премьер-министр отметил, что руководство области должно продолжить реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

«Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим», — отметил он.

Кроме того, премьер заострил внимание на ряде других первоочередных вопросов. Так, серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на «АрселорМиттал Темиртау», где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев.

Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

«Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас Правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны «Сарань», подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.

 

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