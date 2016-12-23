Новогоднее торжество для воспитанников военных школ прошло в Астане

Общество
Ботагоз Балтабаева
Фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК
Новогодняя елка от имени министра обороны РК состоялась для воспитанников военных школ "Жас улан" в  Астане, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие состоялось в столичном Национальном университете обороны, где собрались воспитанники республиканских военных школ "Жас улан" Астаны, Алматы, Караганды и Шымкента, а также девочки – учащиеся столичных школ.

С поздравлениями и напутственными словами к уланам обратились начальник Национального университета обороны имени Первого Президента – Лидера нации, а также начальник департамента образования и науки Министерства обороны РК. Для воспитанников военных школ и гостей праздника в этот день была подготовлена оригинальная концертная программа и новогодние подарки, накрыт праздничный стол.

"Спасибо за организованный праздник. Я очень горд, что являюсь уланом. В школу я поступил в этом году, мы прошли серьезный отбор. Из 400 желающих прошли лишь 66 человек, и сейчас все мы учимся в одной роте. В будущем я планирую связать свою жизнь с военной службой, хочу поступить в Военный институт Сухопутных войск", – поделился эмоциями воспитанник карагандинской школы "Жас улан" Талгат Календеров.

Следует отметить, что такие праздничные новогодние торжества для воспитанников военных школ проводятся ежегодно и,  по словам организаторов, стали доброй традицией, которую очень любят уланы.

