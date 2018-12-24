Новогодние каникулы за рубежом: каких болезней нужно остерегаться казахстанцам

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На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин сообщил, что в ряде стран бушуют корь, чума, Эбола и Денге, и рассказал, как предостеречь себя во время отдыха на новогодних каникулах за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Комитет охраны общественного здоровья, учитывая предстоящие зимние каникулы казахстанцев и возможные выезды на отдых за рубеж, информирует, что в ряде стран отмечается неблагополучная ситуация с инфекционными заболеваниями", – сообщил Бекшин.
Так, по его информации, в мире зарегистрировано 19 случаев чумы - по одному в США, Боливии и Перу, 16 - в Мадагаскаре. 251 542 случая холеры, 120 в Индии, из которых 13 летальных; 15 случаев в Саудовской Аравии и 4 - в Канаде, один летальный случай в США. Сибирской язвой в мире заболело 175 человек, из них три летальных случая - в Индии 30, в Китае - 23, один летальный, в Кыргызстане - 23, в Грузии - 3. Лихорадка Эбола зарегистрирована в Конго - 203 случая, из них 120 летальных, лихорадка Денге - в мире зарегистрировано 225 329 случаев, из них 276 летальных, в Бразилии - 8 900 случаев, Филлиппины - 62 632 случая, из них 64 летальных, Малайзия - 36 161 случай, 59 летальных, Таиланд - 60 тысяч случаев, 70 летальных, Китай - 18 случаев.
"Также в двух странах Европы зарегистрированы завозные случаи Денге: Россия - 59 завозных из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеша, Гонконга, Мальдивских островов; в Италии один завозной случай из Таиланда. Дифтерия зарегистрирована в Украине", – сказал он.
В странах Европейского региона, по данным Бекшина, регистрируется осложнение ситуации по заболеваемости корью, где зарегистрировано более 70 тысяч случаев, из них в Украине более 40 тысяч, Сербии - почти 5 тысяч, Франции - 2771, Италии - 2599, России - 2327, Таиланде - 2149, Грузии - 1471, Израиле - 1401, Кыргызстане - 448 и других. Зарегистрировано 68 случаев летальных. Рост заболеваемостью корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.
"Поэтому при планировании поездок нужно обращать внимание на то, что если ваши дети не привиты, лучше в такие страны поездки не планировать, или же перед выездом нужно провакцинироваться, это касается и взрослых", – призвал Бекшин. Как не заразиться инфекционными заболеваниями за рубежом"
Естественно, мы рекомендуем взять в дорогу карманные антисептики, особенно в страны Юго-Восточной Азии. Когда вы приходите с улицы, общественного транспорта, нужно обрабатывать руки, потому что это основной путь передачи инфекции. Мы рекомендуем при выезде в жаркие страны пользоваться бутилированной питьевой водой или же кипяченной, главное знать это достоверно", – посоветовал спикер.
Комитет охраны общественного здоровья не рекомендует пользоваться льдом, особенно если он покупается в неустановленных местах уличной торговли. По словам Бекшина, зачастую лед приготавливается из обычной, не обеззараженной воды, этим он опасен.
"При употреблении в пищу фруктов обязательно их надо мыть питьевой водой, затем ополаскивать кипятком. Далее следует обратить внимание на употребление рыбы, мяса, морепродуктов, которые необходимо употреблять только если вы уверены, что эти блюда прошли достаточную термическую обработку", – предупредил врач.
Кроме того, Бекшин отметил, что при походе в места общественного питания, необходимо проконсультироваться с администрацией отеля, в какой общепит пойти.
"Это должны быть знакомые и рекомендуемые сотрудниками отеля и уже привычные места питания, чтобы хотя бы работники отеля рекомендовали безопасное питание. На это нужно обращать внимание!" – добавил специалист.
Кроме этого, по его рекомендации, защищаться нужно и от москитов, любыми доступными средствами.
"Поскольку я говорил о заболеваниях Эбола и Денге, в отелях нужно проверить, есть ли москитные сетки на окнах, если они повреждены, то нужно потребовать у администрации отеля заменить. Обязательно должны быть с собой репелленты, чтобы отпугивать москита. При выходе из отеля необходимо, чтобы одежда была с длинными рукавами, светлых тонов, потому что на светлой одежде клещи и москиты хорошо видны и можно будет стряхнуть их и избежать укуса. Такие не хитрые правила позволят сохранить здоровье и не омрачить свой отпуск", – заключил Бекшин.