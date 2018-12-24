Новогодние каникулы за рубежом: каких болезней нужно остерегаться казахстанцам

Общество
Инга Селезнева
Фото из открытых источников
На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин сообщил, что в ряде стран бушуют корь, чума, Эбола и Денге, и рассказал, как предостеречь себя во время отдыха на новогодних каникулах за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Комитет охраны общественного здоровья, учитывая предстоящие зимние каникулы казахстанцев и возможные выезды на отдых за рубеж, информирует, что в ряде стран отмечается неблагополучная ситуация с инфекционными заболеваниями", – сообщил Бекшин.

Так, по его информации, в мире зарегистрировано 19 случаев чумы - по одному в США, Боливии и Перу, 16 - в Мадагаскаре. 251 542 случая холеры, 120 в Индии, из которых 13 летальных; 15 случаев в Саудовской Аравии и 4 - в Канаде, один летальный случай в США. Сибирской язвой в мире заболело 175 человек, из них три летальных случая - в Индии 30, в Китае - 23, один летальный, в Кыргызстане - 23, в Грузии - 3. Лихорадка Эбола зарегистрирована в Конго - 203 случая, из них 120 летальных, лихорадка Денге - в мире зарегистрировано 225 329 случаев, из них 276 летальных, в Бразилии - 8 900 случаев, Филлиппины - 62 632 случая, из них 64 летальных, Малайзия - 36 161 случай, 59 летальных, Таиланд - 60 тысяч случаев, 70 летальных, Китай - 18 случаев.

"Также в двух странах Европы зарегистрированы завозные случаи Денге: Россия - 59 завозных из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеша, Гонконга, Мальдивских островов; в Италии один завозной случай из Таиланда. Дифтерия зарегистрирована в Украине", – сказал он. 

В странах Европейского региона, по данным Бекшина, регистрируется осложнение ситуации по заболеваемости корью, где зарегистрировано более 70 тысяч случаев, из них в Украине более 40 тысяч, Сербии - почти 5 тысяч, Франции - 2771, Италии - 2599, России - 2327, Таиланде - 2149, Грузии - 1471, Израиле - 1401, Кыргызстане - 448 и других. Зарегистрировано 68 случаев летальных. Рост заболеваемостью корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори. 

"Поэтому при планировании поездок нужно обращать внимание на то, что если ваши дети не привиты, лучше в такие страны поездки не планировать, или же перед выездом нужно провакцинироваться, это касается и взрослых", – призвал Бекшин. 

Как не заразиться инфекционными заболеваниями за рубежом

"Естественно, мы рекомендуем взять в дорогу карманные антисептики, особенно в страны Юго-Восточной Азии. Когда вы приходите с улицы, общественного транспорта, нужно обрабатывать руки, потому что это основной путь передачи инфекции. Мы рекомендуем при выезде в жаркие страны пользоваться бутилированной питьевой водой или же кипяченной, главное знать это достоверно", – посоветовал спикер.

Комитет охраны общественного здоровья не рекомендует пользоваться льдом, особенно если он покупается в неустановленных местах уличной торговли. По словам Бекшина, зачастую лед приготавливается из обычной, не обеззараженной воды, этим он опасен.

"При употреблении в пищу фруктов обязательно их надо мыть питьевой водой, затем ополаскивать кипятком. Далее следует обратить внимание на употребление рыбы, мяса, морепродуктов, которые необходимо употреблять только если вы уверены, что эти блюда прошли достаточную термическую обработку", – предупредил врач.

 Кроме того, Бекшин отметил, что при походе в места общественного питания, необходимо проконсультироваться с администрацией отеля, в какой общепит пойти.

"Это должны быть знакомые и рекомендуемые сотрудниками отеля и уже привычные места питания, чтобы хотя бы работники отеля рекомендовали безопасное питание. На это нужно обращать внимание!" – добавил специалист. 

Кроме этого, по его рекомендации, защищаться нужно и от москитов, любыми доступными средствами. 
 
 "Поскольку я говорил о заболеваниях Эбола и Денге, в отелях нужно проверить, есть ли москитные сетки на окнах, если они повреждены, то нужно потребовать у администрации отеля заменить. Обязательно должны быть с собой репелленты, чтобы отпугивать москита. При выходе из отеля необходимо, чтобы одежда была с длинными рукавами, светлых тонов, потому что на светлой одежде клещи и москиты хорошо видны и можно будет стряхнуть их и избежать укуса. Такие не хитрые правила позволят сохранить здоровье и не омрачить свой отпуск", – заключил Бекшин.

Популярное

Все
Основа государственности и общественного согласия
Куда едем мы и кто едет к нам?
Цвети, Астана!
Aqjaiyq Tourism Fest: от местных пляжей до «марсианских» пейзажей
Вместе за чистый город
Золотой овертайм в Семее
Перезагрузка «Астаны»
Чудесные спасения англичан и бельгийцев
Биоэкономика как новая нефть
Во благо построения Справедливого Казахстана
Главное в жизни, искусстве и семье – корни и традиции
Голос народа, его память и дыхание
Новая реальность
Толе-би – политик, дипломат и судья
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Просвещение, карамель и капитал
Древние тюрки и цифровые номады
Зеленое сердце Туркестана
Изучены сокровища сакских курганов
Правовой фундамент развития страны
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Гвардейцы говорят по-казахски
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Плюс один новый завод в Казахстане
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Легенда казахской оперы: в Караганде прошла выставка к 100-летию Ермека Серкебаева
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве

Читайте также

Сотрудники Минфина вышли на велопробег в честь ценностей но…
2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил
Под властью резца
Безопасное лето

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]