Культура
Новогодний серпантин

03 В этот вечер в камерном зале звучали казахские, русские, испанские народные песни, французский шансон, арии из оперетт И. Дунаевского, И. Штрауса, Ж. Оффенбаха. Открыли же концерт под названием «Новогодний серпантин» романсы. 

– Литературную канву нашей программы составила поэзия Серебряного века и современная казахская лирика – так мы хотели создать у зрителей особое, романтическое, настроение, – отметила автор идеи музыкального салона Раушан Бескембирова. – Вечера в Belcanto и в дальнейшем будут тематическими, на наш взгляд, это хороший способ душевно отметить важные даты и любимые праздники. 

В концерте, посвященном встрече старого Нового года, приняли участие солисты театра Astana Opera заслуженные деятели РК Жанат Шыбыкбаев, Айгуль Ниязова, Сундет Байгожин, Дина Хамзина, Гульзат Даурбаева, Жамиля Джаркимбаева, Маргарита Дворецкая, Азамат Желтыргузов. В исполнении заслуженной артистки РК Жаннат Бактай прозвучал «Вальс» С. Абдинурова, проникновенным было выступление Ескендира Абжанова с романсом «Утро туманное». Украшением вечера стали номера лауреатов международных конкурсов Беимбета Танарыкова, Салтанат Ахметовой, Елены Ганжи.

Надо отметить, что камерный зал Astana Opera часто радует любителей музыки оригинальными концертными программами. Напомним, что открылся он вечером вокальной музыки с участием Дариги Назарбаевой. Запомнилась публике оригинальная презентация камерного оркестра и инструментальных ансамблей (дуэт гобоя и фортепиано, трио деревянных духовых инструмен­тов, квартеты флейт, тромбонов и струнных, квинтет деревянных духовых инструментов, хор валторн, ансамбли виолончелистов и ударных инструментов), которую вел музыкальный руководитель театра, главный дирижер, заслуженный деятель РК Абзал Мухитдинов. Он же продирижировал «Кармен-сюиту» Ж. Бизе – Р. Щедрина в исполнении камерного оркестра. 

На этой же сцене выступал скрипач Ержан Кулибаев в сопровождении камерного оркестра Astana Opera под руководством Владимира Кираджиева (Австрия), а победители международного конкурса в Вероне Медет Чотабаев, Сундет Байгожин, Альфия Каримова и другие солисты театра дали концерт «По страницам любимых опер». «Шедевры хоровой музыки» представил камерный хор под управлением заслуженного деятеля РК Ержана Даутова. 

Ведущей вечеров часто выступает музыковед Маржан Жакенова, эмоциональный рассказ которой готовит слушателей к восприятию произведений. В общем, камерный зал Astana Opera ведет активную образовательно-просветительскую и концертную деятельность, очень востребованную столичной публикой. 

Юлия ПОЛОНСКАЯ
 фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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