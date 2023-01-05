Новогодняя канонада: оторванные пальцы, травмы головы и рук, химические ожоги лица...

Трагедией закончилась для троих шымкентских подростков новогодняя ночь, скрасить которую они решили при помощи так называемых «бомбочек». Одна из них взорвалась в руках 12-летнего мальчишки, лишившегося пальцев левой руки. Досталось и его 11-летним приятелям, стоявшим рядом. В итоге жажда незабываемых новогодних приключений обернулась трагедией и для детей, и для их родителей, не подумавших о возможных последствиях подобных развлечений.

Запас пиротехники в последние годы пополнил, если не потеснил, список привычных новогодних символов. Свистящие звуки от запусков всего, что способно взорваться, хлопки петард и прочих салютов стали непременным атрибутом создания праздничной атмосферы. Причем с каждым годом грохот все громче, «обстрелы» интенсивнее, а сизый туман вперемешку с запахом горелого все плотнее.

Именно поэтому моя хорошая знакомая в новогодний перечень необходимого обязательно включает беруши. Признается, что без них даже при плотно закрытых окнах невозможно следовать давней семейной традиции, предписывающей встречать Новый год в объятиях Морфея. Ведь сейчас стреляют и запускают фейерверки чуть ли не из каждого окна и балкона. А наиболее одержимые любители громкого и яркого веселья устанавливают непосредственно во дворах многоэтажек мощные блоки пиротехники, сотрясающие все вокруг.

Они, конечно, не задумываются о том, что нарушают Административный кодекс, где прописан запрет на применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах. Естественно, предусмотрена и ответственность за нарушение. Вот только применять законодательные нормы, особенно в новогоднюю ночь, никто не торопится, предпочитая любоваться тысячами разлетающихся разноцветных огней.

Наслаждение салютами опасно и отравлением веществами, которые образуют те самые яркие искры. Так, бриллиантово-белый свет фейерверкам дает алюминий, вызывающий дерматиты и действующий на нервную систему. Сверкание обеспечивает сульфид сурьмы, дым которого токсичен. А за зеленое свечение отвечает нитрат бария, сильно раздражающий дыхательные пути и вызывающий першение в горле.

Предаваясь праздничной эйфории, люди далеки от мысли, что можно запросто получить контузию и травму барабанной перепонки, ведь гул разрывающихся фейерверков сродни фронтовой канонаде. К тому же все вокруг заполоняет химический дым, настолько ядовитый, что становится невозможно дышать.

Страдают от салютов и животные, не понимающие, чем вызвана внезапно разразившаяся какофония, наполнившая воздух гарью. Они переживают такой силы стресс, что в буквальном смысле слова срываются с цепи, пытаясь найти спасение. Отсюда и огром­ное количество «потеряшек» в праздничные дни.

Ветеринар шымкентского зоопарка Елена Бударагина говорит, что животные воспринимают салют примерно так, как люди отреагировали бы на внезапно начавшуюся войну с бомбежками и ударами ракет. В панике обитатели зоопарка бросаются защищать своих детенышей, нередко при этом смертельно травмируя их.

И лучше бы нам в новогоднюю ночь обойтись без домашних салютов и петард, что и делают уже во многих странах. Наверняка три друга, встретившие новый год в больнице, как и их родители, мысли которых заняты сейчас лечением и реабилитацией ребят, уже готовы отказаться от праздничных салютов навсегда.