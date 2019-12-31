Новогодняя ночь с телеканалом "Хабар"

31 декабря телезрители телеканала "Хабар" смогут встретить Новый год вместе со звёздами казахстанской эстрады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Агентство "Хабар".
Один из ярких проектов представит известный певец Торегали Тореали. Специально для своих поклонников Торегали Тореали представит эксклюзивное шоу "Төрлет, TORESH!" при поддержке Агентства "Хабар" в канун Нового года. Премьера программы состоится 31 января в 20:10.
"Прозвучат композиции, уже известные казахстанцам. Одна из новинок, которая будет исполнена в дуэте с Дианой Исмаиловой, – "Уәде қайда". Постараемся вместе со всей командой сделать этот творческий вечер особенным, запоминающимся. Можно считать это новогодним подарком, представленным от чистого сердца и с уважением ко всем казахстанцам", – сказал Торегали Тореали.
Следом в 21:00 телезрителям будет представлен традиционный новогодний проект "Жұлдызды жаңа жыл 2020" с участием известных казахстанских артистов, телеведущих и блогеров. В центре сюжета – Роза Рымбаева и Нагима Ескалиева, которые будут искать невест для своих сыновей.
В ночь на 1 января в 02:20 программу продолжит легендарная комедия "Джентльмены удачи".
Один из ярких проектов представит известный певец Торегали Тореали. Специально для своих поклонников Торегали Тореали представит эксклюзивное шоу "Төрлет, TORESH!" при поддержке Агентства "Хабар" в канун Нового года. Премьера программы состоится 31 января в 20:10.
"Прозвучат композиции, уже известные казахстанцам. Одна из новинок, которая будет исполнена в дуэте с Дианой Исмаиловой, – "Уәде қайда". Постараемся вместе со всей командой сделать этот творческий вечер особенным, запоминающимся. Можно считать это новогодним подарком, представленным от чистого сердца и с уважением ко всем казахстанцам", – сказал Торегали Тореали.
Следом в 21:00 телезрителям будет представлен традиционный новогодний проект "Жұлдызды жаңа жыл 2020" с участием известных казахстанских артистов, телеведущих и блогеров. В центре сюжета – Роза Рымбаева и Нагима Ескалиева, которые будут искать невест для своих сыновей.
В ночь на 1 января в 02:20 программу продолжит легендарная комедия "Джентльмены удачи".