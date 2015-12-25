«Мы воплотили сокровенную мечту многих поколений – наша страна за короткий срок стала сильным независимым государством. Каждый казахстанец вносит свой вклад в процветание нашей Родины. Помните, что ваши достижения – первые шаги к большому успеху. Желаю, чтобы каждый из вас нашел свое призвание и стал лучшим в своем деле. Тогда сбудутся все ваши новогодние пожелания, и наша общая мечта – жить в мирной, благополучной стране. Учитесь, постигайте знания, и самое главное – цените дружбу! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом – пусть он принесет вам только радость!» – пожелал Нурсултан Назарбаев.

Астана

В Астане Новогодняя елка от имени Президента страны состоялась в новом Дворце школьников. В празднике под названием «Новогодняя сказка Шелкового пути» приняли участие 200 детей: сироты, оставшие­ся без попечения родителей, ребятишки из многодетных и малообес­печенных семей, с ограниченными возможностями, а также ребята, имеющие достижения в спорте, учебе, творчестве.

Главной идеей праздника стало предстоящее празднование 25-летия Независимости РК как главной священной ценности общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». Эта идея нашла свое отражение в праздничном представлении.

Маленьких астанинцев поздравил министр образования и науки Аслан Саринжипов. После сказочного представления дети увидели выступления аниматоров, приняли участие в экскурсии по Дворцу школьников, во время которой посетили планетарий и интер­активный парк. В завершение праздника ребят ждали сладкий стол, фотосессия на память и вручение подарков.

Алматы

Новогодняя елка от имени Президента страны состоялась во Дворце Респуб­лики.

В праздничном хороводе вокруг красавицы-елки в нынешнем году сошлись 200 ребятишек. Все они с большим вниманием и воодушевлением обратили взоры на большой экран, с которого со своим новогодним видеопоздравлением к ним обратился Нурсултан ­Назарбаев.

В праздничном новогоднем мероприятии принял участие и аким города ­Бауыржан Байбек. В своем поздравлении глава мегаполиса призвал детей больше внимания уделять учебе, поскольку им, как и миллионам их сверстников, придется воплощать в жизнь заветную мечту Президента – к 2050 году Казахстан должен войти в число 30 самых развитых стран мира. А для этого, подчеркнул аким, стране понадобятся образованные специалисты и настоящие патриоты.

Для детей было развернуто красочное театрализованное представление со сказочными героями, конкурсами и викторинами.

Актобе

В большой просторный зал комплекса «Салтанат сарайы» на Президентскую елку пригласили 180 ребят. Это отличники учебы, сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети, страдающие тяжелыми хроническими недугами. Яркая праздничная программа с участием клоунов, артистов театров, творческих коллективов городского Дворца школьников погрузила их в атмосферу новогодней сказки.

Детей закружил хоровод. Затем вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, другими сказочными персонажами они оказались в круговороте ярких и незабывае­мых мгновений. От имени Главы государства аким области Бердыбек Сапарбаев преподнес маленьким гос­тям в подарок смартфоны. А еще – энциклопедии для пополнения знаний и много сладостей.

Павлодар

Триста детей в возрасте от 9 до 13 лет стали участниками двух новогодних ярких представлений – Президентской елки и праздника от имени акима области. В нынешнем году основным камертоном традиционного торжества стало 25-летие Независимости Респуб­лики Казахстан и обращение к общенациональной идее «Мәңгілік Ел».

С огромных мониторов детей поздравил Президент Нурсултан Назарбаев, а лично – аким области Канат Бозумбаев. А затем начались новогодние волшебства и веселья у красочной елки. В заключение праздника каждому участнику елки вручили подарочный набор.

Талдыкорган

В Талдыкоргане Новогодняя елка прошла во Дворце спорта «Жастар». Гостями праздника стали около 200 детишек из всех 16 районов Алматинской области.

Главными действующими персонажами зимней сказки, конечно же, были Дед Мороз и Снегурочка, которые под радостные возгласы малышни зажгли новогоднюю елку.

Затем артисты местных художественных коллективов устроили яркий праздник, погрузив зрителей в волшебную ауру, устроив веселые конкурсы и игры. Ребят развлекали пираты, снеговики и другие персонажи народных сказок. С восторгом, заливаясь звонким смехом, мальчишки и девчонки кружились со свои­ми добрыми мультяшными друзьями в хороводе.

Бал-маскарад завершился приятным моментом: от имени Нурсултана ­Назарбаева аким Алматинской облас­ти Амандык Баталов вручил каждому участнику подарки.

Шымкент

Аким Южного Казахстана от имени Президента страны поздравил маленьких казахстанцев с Новым годом и вручил в подарок ноутбуки. Более 200 счастливчиков попали на главную елку страны. Праздничная программа под названием «Жібек жолының жаңа жылдық ертегісі» прошла на арене «Оңтүстік цирк», погрузив школьников в сказочную атмосферу.

Дети увидели всю карту Шелкового пути от Азии до Европы, оценив масштабы расстояний, которые преодолевали караваны. Ведущие рассказали подросткам и о современных достижениях Казахстана, показали документальный фильм о важнейших событиях в жизни страны в уходящем году.

Аким области Бейбут Атамкулов пожелал школьникам хорошо учиться, занимать активную гражданскую позицию, расти патриотами, изучать историю страны. Неоценимую помощь в этом окажет книга, рассказывающая об обычаях и традициях казахского народа, врученная каждому участнику Президентской елки.