Новогоднюю елку сделали из стволовых клеток

Технологии
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фото из открытых источников
Британские ученые продемонстрировали новую методику визуализации клеток, сделав фотографии образцов человеческих тканей в виде новогодней елки и рождественского венка. Способ основан на применяемой в физике и химии технике с использованием сверхбыстрых лазеров. Подробности сообщаются в пресс-релизе на сайте Саутгемптонского университета, сообщает Mail.ru.



Катарина Моура изучает регенеративную медицину, в частности, рост человеческих хрящей из стволовых клеток. Для слежения за процессом необходимо использовать техники визуализации.

"Стандартные методы выяснения, развивается ли хрящ, зачастую пагубно сказываются на образце, вплоть до того, что образец разрушается, – поясняет Катарина. – Так, как делаем мы, раньше никто не делал. Мы пытаемся привнести в биологию методы, полагающиеся на структурные свойства человеческих стволовых клеток. В данный момент для проверки нам все еще необходимо использовать стандартные методы наряду с новым для сравнения результатов. И, конечно, при использовании сверхбыстрых лазеров нам необходимо убедиться в оптимизации всего процесса, в особенности времени экспозиции до попыток перейти к использованию в больницах".

Чтобы продемонстрировать, как работает метод, Катарина сделала несколько изображений при помощи волокон коллагена и жировых клеток. В связи с близящимся католическим Рождеством исследователь выбрала зеленый цвет для коллагена и красный для жировых клеток, расположив их так, чтобы получилась новогодняя (или рождественская) ель и рождественский венок.



Обычно ученые наносят метки или впрыскивают внутрь клеток флюорофоры – молекулы, которые светятся определенным цветом при облучении. Главное преимущество нового способа заключается в том, что при его использовании не нужно метить клетки, поэтому можно исследовать образцы, не прерывая процесс развития хряща, в реальном времени. Это связано с тем, что флюорофоры подвержены выцветанию, то есть постепенному разрушению, из-за чего нужно наносить метки заново.

Создатели метода надеются на то, что его будут использовать в больницах, так как его преимущество – отсутствие вреда для клеток – выгодно его выделяет. Такая технология может быть использована для объективного мониторинга процесса развития хряща и роста стволовых клеток, что обязательно нужно делать перед принятием решения об использовании конкретного образца в лечении.

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