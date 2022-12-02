Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в столице

С 17 по 19 декабря в Международном выставочном центре EXPO состоится новогодняя ярмарка «Жаңа Жыл Fest», передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazExpoCongress».

фото с сайта акимата Астаны

На праздничной ярмарке-выставке посетители смогут приобрести по приемлемым ценам новогодние оригинальные подарки, сувениры, игрушки, изделия ручной работы, предметов декора и прочее.

Также можно будет продегустировать новогодние угощения.

Посетителей ждут интересные мастер-классы, игры с аниматорами и насыщенная новогодняя культурно-развлекательная программа. Мероприятие будет проходить в течение трех дней с 17 по 19 декабря с 12:00 до 20:00 часов по адресу: МВЦ EXPO, проспект Мәңгілік Ел 53/1. Вход свободный.