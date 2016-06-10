​Новомарковка ждет специалистов

Весенне-полевые работы в агрофирме начали сразу после химической протравки почвы, посеяв вначале многолетние травы и чуть позже – кормовые культуры. К севу главной зерновой культуры – пшеницы – здесь приступили в первой декаде мая, а незадолго до последних «штрихов» посевных работ мы побывали на одном из полей этого хозяйства.

№ 74 – так определил этот посевной участок земли руководитель ТОО Касымбек Молдабеков, встречавший журналистов в своей «вотчине». На вид ему нет и сорока, и, судя по загорелому лицу, сезонную полевую «прописку» он уже получил.

– Еще один рывок остался и завершим. Надеемся, что «климат» нас не подведет, – рассказ о ходе полевых работ земледелец не случайно начинает именно с погоды: весна нынче в плане осадков оказалась гораздо скуднее прошлогодней. А потому живительная влага нужна уже сейчас.

У «руля» товарищества Касымбек, как выяснилось, не так давно. Однако настрой на работу у молодого полевода самый серьезный, и землю, что находится в долгосрочной аренде у государства на 49 лет, он и его коллеги хотят видеть работающей и приносящей пользу. Это, по их мнению, главный акцент в земельной теме, которая сегодня широко обсуждается казахстанцами. Общая посевная площадь составляет 27 тыс. га, из них на пшеницу приходится 18 тыс. га, на масличные культуры, в том числе на лен, – 3,5 тыс. И если в прошлом году здесь собрали чуть более 13 тыс. тонн пшеницы, масличных – 2 тыс. тонн, то нынче, да и в последующем, земледельцы хотят видеть гораздо более высокие цифры, прилагая для этого и собственные усилия, и используя поддержку государства, которое сегодня сельхозтоваропроизводителям предлагает различные инструменты. В частности, в виде субсидирования процентной ставки на приобретение сельхозтехники через АО «КазАгроФинанс» или предоставления так называемого удешевленного дизельного топлива. В нынешнем году с учетом подорожания его цена составила 95,5 тенге за литр.

– На севе у нас заняты девять посевных комплексов, часть техники взяли по лизингу. Всего в хозяйстве имеется 21 комбайн, культиваторы, пресс-подборщик, бороны, другая техника. Внедряем систему точного земледелия, используя современные сеялки прямого посева типа Amazone, – в ходе разговора К. Молдабеков показывает в сторону трактора с сеялкой, который, совершив очередной круг, вскоре скрывается из виду в клубах пыли.

Как нам позже пояснили в АО «КазАгроФинанс», несмотря на прошлогоднее понижение курса национальной валюты, спрос на технику, приобретаемую посредством лизинга через эту компанию, не снизился. К примеру, на проведение весенне-полевых работ 2016 года в общество поступило заявок на 1 398 единиц техники на сумму 18,7 млрд тенге. В прошлом сезоне эти цифры были значительно меньше – соответственно 1 382 и 11,5 млрд.

Вся техника передается аграриям на условиях сельскохозяйственного лизинга под 14% без необходимости дополнительного обеспечения, срок льготного периода составляет один год. Особой популярностью пользуются приобретаемые в лизинг тракторы МТЗ, «Джон Диры» и пр. Часть из них казахстанского производства. В частности, одна из моделей трактора «Беларус» произведена на Семипалатинском автосборочном заводе «СемАЗ». Навесное оборудование для техники приобретается как из США, так и из России, Беларуси, Украины, Канады.

Давать прогнозы на урожай – дело неблагодарное, считает директор сельхозформирования, а потому он осторожен в каких-либо ожиданиях и вновь повторяет: хорошо, если лето будет благоприят­ным для земледельцев, тогда и о пышном каравае можно говорить. А еще… В хозяйстве ждут квалифицированных электриков, рабочих, механизаторов, средний возраст которых сегодня составляет 40–45 лет. Хотелось бы видеть на селе больше молодежи, признается Касымбек Молдабеков и добавляет: «Условия для работы и проживания в хозяйстве мы стараемся предоставлять».