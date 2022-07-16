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Происшествия
Новорожденного нашли в коробке в одном из дворов Караганды

В одном из дворов города Караганды нашли брошенного матерью новорожденного младенца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

15 июля около 21:00 часов в центральный отдел полиции Караганды поступило сообщение о доставленном в медицинское учреждение новорожденном мальчике, которого нашли во дворе многоэтажного дома. На место прибыла следственно-оперативная группа. 

«21-летняя свидетельница пояснила, что вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. Девушка отнесла его в ближайшее медицинское учреждение», – сообщают в пресс-службе Департамента полиции области.

На момент поступления к врачам младенцу было около двух часов от роду и появился он на свет в домашних условиях. Ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. Сейчас находится в перинатальном центре под наблюдением врачей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали мать ребенка – 23-летнюю жительницу области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование.

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