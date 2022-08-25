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Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео

Новорожденного ребенка спасли полицейские в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперация по спасению новорожденного ребенка прошла минувшей ночью в Турксибском районе города.

«В два часа ночи получили вызов о том, что у несовершеннолетней девушки произошел самопроизвольный выкидыш. Она была госпитализирована в одну из больниц города. После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: «Где плод?»

У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посветив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев.

Мы быстро разобрали доски с пола туалета. Мой коллега Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда дитя заплакало. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам», – рассказал подробности спасения новорожденного участковый инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.

По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери.

В настоящее время в отделе полиции при УП Турксибского района по данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

«Мы справились о состоянии ребенка. Он сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Уже самостоятельно дышит – все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я отец троих мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и по возможности принимать в ней участие», – подытожил Шатунов.

 

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