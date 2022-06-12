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Происшествия
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау

В областном перинатальном центре Атырау уронили ребенка. Врачи утверждают, что серьезных нарушений состояния ребенка падение не вызвало, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ак Жайык

По словам горожанина Ануара Жумабая, сестру его жены через 2 дня после родов вместе с другими роженицами вызвали на рентген. В палате их было четверо, сначала на рентген позвали двух мамочек, затем еще одну. В итоге приглядывать за детьми осталась одна женщина, которая еще не оправилась после родов и с трудом передвигалась. Племяшка жены сильно плакала, та женщина взяла ее на руки, пыталась успокоить, а когда не смогла, отправилась звать медсестер и врачей. Никого не дозвалась. В какой-то момент ей стало плохо, и она выронила ребенка на пол. И даже после этого на помощь женщине и ребенку пришли не медсестры, а санитарка, что видно на кадрах видеонаблюдения.

"Два часа, пока мы не пришли с полицией, ребенку не оказывали помощи, не клали в реанимацию, не начинали обследование. Персонал делал вид, что ничего не произошло, все переспрашивали – а что случилось? Поначалу нам сказали, что с ребенком всё хорошо. Сотрудник центра запрещал матери идти на КТ вместе с ребенком, говорил, что не полагается. Когда мы возмутились, другой сотрудник подтвердил, что мать должна повсюду быть с новорожденным. Сегодня нам сообщили, что малышке требуется переливание крови, и если бы ее не положили в реанимацию вчера, мы могли бы ее потерять. С матерью пострадавшего ребенка руководство центра не общается. Вся эта неразбериха, противоречивые сведения, замалчивание очень нервируют роженицу и всю семью в целом. А матери сейчас нужна поддержка, чтобы ей честно сказали, что с ребенком, какие меры предпринимаются", – говорит А. Жумабай.     

Инцидент прокомментировал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

"Самое главное, что ребенок жив. Обследование и КТ не выявило серьезных нарушений в его состоянии. Но в данное время создана рабочая комиссия, которая расследует этот случай", – сказал А. Байдувалиев. 

11 июня врачи перинатального центра сообщили о состоянии пострадавшего малыша. После падения ребёнка, которому сейчас 3 дня, врачи поставили диагноз "Ишемия мозга".

"Состояние ребёнка стабильное. Находится на самостоятельном дыхании с подачей кислорода через маску. Сатурация более 93%. ЧД 43 в мин. Ребёнок в сознании, гемодинамика стабильная. АД 89/63/73мм.рт.ст. ЧСС 127 уд.в мин. Кормление сцеженным грудным молоком по 35,0 мл через зонд. Физиологические отправления в норме. Неврологической симптоматики нет", – отметили медики.

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