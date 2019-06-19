Новоселье к празднику

Врач общей практики Асель Аханова – одна из тех, кто в преддверии Дня медицинского работника получил служебную квартиру в городе Шахтинске. В ней она будет жить вместе с мужем-шахтером и маленькой дочкой. Асель недавно окончила Медицинский университет Караганды, став врачом общей практики. Выпускницу пригласили работать в поликлинику, и она согла­силась. На ее решение повлияла возможность получить квартиру, ведь своего жилья у молодой семьи нет. ­А в служебной можно жить до тех ­пор, пока не обзаведешься собственной.

– Когда нам предложили пере­ехать в Шахтинск, работать здесь и жить в ведомственной квартире, мы ­согласились, не раздумывая, – поделилась Асель Аханова. – Квартира просто отличная. В ней есть все, что нужно. Мы просто перевезем сюда свои вещи и будем жить. К тому же у нас недавно родился ребенок. Радует, что теперь нам не надо тратиться на съемное жилье или жить у родственников.

Всего врачи получили 32 квартиры. Они расположены в пяти­этажке, которая много лет стояла заброшенная. Сначала ее передали на баланс управления здравоохранения Карагандинской области, а потом капитально отремонтировали. Здесь вставили пластиковые окна, двери, заменили полы, канализационную и отопительную систему, водопроводные трубы и электропроводку. На это из бюджета выделили 154,6 млн тенге. Квартиры обставили мебелью и оборудовали бытовой техникой: телевизорами, холодильниками и стиральными машинами. Новоселам ничего не пришлось покупать.

– Сегодня мы собрались по хорошему поводу, – сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на церемонии вручения ключей. – Одной из главных проблем Шахтинска была нехватка медицинских кадров. Здесь недоставало около 40 специа­листов. Но теперь сюда прибыли вы, команда молодых врачей. Здесь у вас не только новая работа, новый для вас город, но и новые дома. ­Поздравляю вас с новым этапом в вашей жизни. Думаю, Шахтинск станет для вас новым домом, а шахтинцы – благодарными пациентами.

После этого глава региона вручил ключи новоселам. Семейным парам с детьми достались 3-комнатные квартиры. Бездетные и те, кто только собирается связать себя узами брака, получили 2-комнатные. А одиноким достались «однушки».

Отметим, что выдача служебных квартир – это один из способов ­привлечения врачей в Карагандинский регион. В 2018 году сюда приехали 333 медика, 130 из которых работают в областном центре. Кроме того, для подготовки специалистов здравоохранения в резидентуре из местного бюджета выделено 93,7 млн тенге. Это плата за обучение 50 врачей.