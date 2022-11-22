Новоселье Мельпомены

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Андрей Кратенко

В Петропавловске в новое просторное и красивое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр
им. С. Муканова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры и спорта Даурен Абаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Почетными гостями стали народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева, олимпийский чемпион Александр Винокуров, лауреат Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, генерал-лейтенант Абай Тасбулатов и другие видные представители культуры и искусства, научной и творческой интеллигенции, политические и общественные деятели.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев зачитал слова позд­равления от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева: «От всей души поздравляю жителей региона со знаменательным событием – открытием нового здания Казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. На сцене теат­ра, история которого насчитывает почти четверть века, было поставлено более 100 драматических произведений. Благодаря своему творческому потенциалу коллектив достиг больших высот на республиканских и международных теат­ральных фестивалях. Из стен театра вышли такие таланты, как всемирно известная киноакт­риса Самал Еслямова и режиссер Фархад Молдагали. Желаю вам больших творческих успехов, ярких поисков, успешных проектов и любви зрителей».

Поздравляя жителей и гостей города, Даурен Абаев подчеркнул, что территория Северного Казахстана – родина многих прославленных поэтов и писателей.

– На этой земле родились Маг­жан Жумабаев, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Сафуан Шаймерденов. И сегодня Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова является одним из хранителей памяти о великих сыновьях казахского народа. На труппу театра возложена огромная миссия по популяризации нашей культуры и искусства, – сказал Даурен Абаев.

Для жителей Петропавловска появление здания уникальной архитектуры стало долгожданным событием. Новый театр станет еще одной достопримечательностью города.

По данным управления строительства, архитектуры и градостроительства, стоимость проекта превысила 4,8 млрд тенге. Общая площадь театра – более 15,5 тыс. кв. м. Театр рассчитан на 500 мест, располагает большим репетиционным залом, 64 гримерными комнатами, оркестровой ямой на 45 человек. Сцена оснащена по последнему слову техники, установлено современное профессиональное звуковое и световое оборудование.

Новое здание оформлено в стиле неоклассицизма, это подчеркивают колонны, статуи, шикарные люстры, двух- и трехуровневые потолки, величественная мраморная лестница.

Первой постановкой на новой сцене стал спектакль «Шоқан» по мотивам повести Сабита Муканова.

Как сообщил директор Казахского музыкально-драматического театра им. Сабита Муканова Биржан Жалгасбаев, уже в ближайшее время планируется пригласить на гастроли несколько российских театров и мюзиклов, а также театры из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и даже дальнего зарубежья.

– До конца года на новой сцене представим две премьеры – спектакль по повести Гоголя «Шинель» и к 120-летию Габита Мусрепова – спектакль «Улпан», а также зрелищный новогодний утренник с детской новогодней сказкой, – отметил Биржан Жалгасбаев.

В новом театре будет вестись синхронный перевод спектаклей на русский язык, в дальнейшем планируется и перевод на анг­лийский.

Сегодня в театре работают 156 человек, но штат будет значительно расширен сценическими и цеховыми работниками, техперсоналом. Вырастет и актерская труппа – с 30 до 50 актеров. Кроме того, в театре будут работать оркестр из 30 человек и танцевальная группа.

– Мы ведем переговоры с руководством Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Двадцать три выпускника четвертого курса будут ставить здесь дипломные спектакли. Вполне возможно, что они останутся здесь и работать, – сказал в заключение директор театра.

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